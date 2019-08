Preisexplosion bei Grundstücken in MV: So teuer ist Bauland an der Ostsee

Große Karte - Preisexplosion bei Grundstücken in MV: So teuer ist Bauland an der Ostsee Bauland in MV wird deutlich teurer, besonders in Rostock und den Ostseebädern. In Rostock-Warnemünde sind 1000 Euro für einen Quadratmeter inzwischen normal. Andere Seebäder verzeichnen Preissteigerungen von 70 Prozent. Nur in ganz wenigen Orten sinken die Preise.

Ein Baugebiet in Norddeutschland wird erschlossen. Die Grundstückspreise steigen kräftig an – vor allem in Rostock und den Ostseebädern. (Symbolfoto) Quelle: Irene Burow