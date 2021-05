Rostock

Wer es sich leisten kann, für ein Doppelzimmer in MV an der Ostsee mal eben 300 oder 400 Euro hinzublättern, hat dieser Tage reiche Auswahl. Es wirkt fast so, als wollten die Hotels so schnell wie möglich das ganze Geld wieder hereinholen, das sie in den letzten Monaten verloren haben.

Das dürfte zwar nicht klappen, aber die Hochpreispolitik einzelner Spitzenherbergen ist trotzdem kein Problem. Viele große Hotelketten sind durch die Pandemie besonders stark angeschlagen, weil sie vom Staat oft weniger Hilfen erhielten als kleinere Familienbetriebe. Solange sich Leute finden, die für Luxus so viel bezahlen wollen, ist es doch in Ordnung. Außerdem lassen sich die Preise, die überwiegend online gemacht werden, innerhalb von Minuten ändern. In jede Richtung.

Hauptsache, es gibt weiter auch noch genügend erschwingliche Angebote. Fatal wäre es, wenn alle, von der kleinen Pension bis zum Fünf-Sterne-Haus, flächendeckend an der Preisschraube drehen würden, Restaurants, Strandkorbvermieter und andere Tourismusanbieter mit eingeschlossen. Wer mit dem Gefühl nach Hause fährt, im Urlaub über den Löffel barbiert worden zu sein, kommt nächstes Jahr nicht wieder.

Von Gerald Kleine Wördemann