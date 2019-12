Preisvergleich zeigt: So günstig ist der Nahverkehr in MV

Rostock

In Schwerin und Rostock kann man besonders günstig in den Nahverkehr einsteigen. Das ist das Ergebnis eines Vergleichs des Verbraucherportals Testberichte.de. Die Internet-Plattform hat die Preise des öffentlichen Personennahverkehrs in 43 Städten in ganz Deutschland untersucht.

Die Preise für den Nahverkehr in Schwerin sind so überschaubar, dass die Landeshauptstadt von MV auf Platz zwei im Ranking gelandet ist. Die einfache Fahrt ist in Schwerin für nur 1,80 Euro am günstigsten. Die Kurzstrecke kostet noch mal dreißig Cent weniger. Vergleichsweise teuer ist die Tageskarte mit 5,50 Euro. Sie lohnt sich erst ab vier Fahrten. Eine Monatskarte für 44,23 Euro lohnt sich ab 25 Fahrten im Monat.

Am günstigsten kann man in Potsdam mit dem Nahverkehr fahren. Dort kostet eine Einzelfahrkarte zwar 2,10 Euro, aber die Monatskarte nur 34,50 Euro.

Rostock auf Rang sieben – Monatskarte besonders günstig

In Rostock wird die Fahrt mit den „Öffis“ schon teurer. Die Hansestadt belegt den siebten Platz im gesamten Ranking, obwohl die Einzelfahrkarte mit 2,30 Euro teurer ist als in 15 anderen untersuchten Städten. Auch die Tageskarte ist mit 6 Euro so teuer, dass sie es nur auf Platz 26 schafft. Der Preis für die Monatskarte ist dagegen in Rostock vergleichsweise günstig: mit 48,33 Euro ist sie nur vier Euro teurer als die in Schwerin und belegt somit Platz vier.

Besonders teuer wird eine Fahrt in Lübeck. Dort kostet eine einfache Fahrt 3,20 Euro und eine Tageskarte 9,60 Euro. Die Monatskarte ist im Vergleich zur Stadtgröße von Lübeck sehr teuer mit 65,33 Euro.

Übrigens: In Greifswald kostet eine Jahreskarte sogar nur 29,50 Euro monatlich, während man in Wismarfür eine Abo-Monatskarte 40 Euro bezahlt. Beide Städte waren jedoch nicht im Ranking des Internetportals dabei.

Von Nora Reinhardt