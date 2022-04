Stettin

Im Galaxy Centrum in Stettin stehen wie auf einem Basar Tische mit polnischen Spezialitäten, fein säuberlich in einer Reihe. Das Angebot umfasst Schnickschnack für das Osterfest, aber auch Lebensmittel wie Süßigkeiten, Wein und Wurst. In der Auslage von Beata Gryzan liegen neben Krakauern und Frankfurtern auf unterschiedliche Weise geräucherter Schinken und Leberwurst. Die Verkäuferin kennt ihr Klientel: „Das ist, was die Deutschen am liebsten kaufen.“

Vor allem am Wochenende kämen seit dem Krieg in der Ukraine neben Stammgästen viele Touristen zum Einkaufen ins Nachbarland. „Das sehe ich auch im Verkehr, da mehren sich die deutschen Kennzeichen“, sagt die 54-Jährige, die selbst in Stettin wohnt, mit einem Lächeln.

Beata Gryzan verkauft in Stettin Wurstspezialitäten. Bei Deutschen seien vor allem Leberwurst und Schinken beliebt. Quelle: Jessica Orlowicz

Inflationsrate auf Rekordhoch seit der Wiedervereinigung

Von Lebensmitteln über Kleidung und Schuhe bis hin zum Sprit, mit dem es zur Arbeit geht: Das Leben in Deutschland wird zunehmend teurer. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ist die Inflationsrate im März auf 7,3 Prozent gestiegen – ein neuer Rekord seit der Wiedervereinigung. Grund sind wirtschaftliche Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, zum Beispiel Lieferengpässe.

Ein Kilogramm Nudeln kostet in Polen 1,93 Euro weniger

Dass sich der Ausflug ins Nachbarland für Sparfüchse lohnt, zeigt der Preisvergleich im Supermarkt: Ein Kilogramm Nudeln von Barilla etwa kostet in Deutschland circa 3,78 Euro. In Polen dagegen sind es rund 1,85 Euro – für das gleiche Produkt. Hinzu kommt günstigerer Sprit. Ein Liter Diesel etwa kostet am Samstagnachmittag, 9. April, in Stettin um die 1,18 Euro, während Autofahrerinnen und -fahrer bei einer Tankstelle in Rostock laut App 2,01 Euro bezahlen.

Lebensmittel in Deutschland und Polen: Ein Preisvergleich Der Preisvergleich zeigt: Bei den aktuellen Lebensmittelpreisen lohnt sich für Menschen, die an der Grenze wohnen, der Einkauf in Polen. So kosten 500 Gramm Kaffee in Deutschland etwa 6,99 Euro – und in Polen 4,46 Euro. Wer das Heißgetränk anschließend mit einem Liter Milch genießt, greift dafür in MV ebenfalls tiefer in die Tasche: Er ist circa 29 Cent teurer. Auch Fleisch ist im Nachbarland günstiger: 100 Gramm Hähnchenbrust gibt es hier für 50 Cent, während deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher rund 83 Cent zahlen. Gleiches gilt für Gemüse wie Radieschen. Sie sind in Polen 18 Cent günstiger.

Bärbel Kuhfeldt aus Zinnowitz freut sich über neue Klamotten

Ein preislicher Vorteil, den Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern gerne für sich nutzen: „Das ist ja naheliegend“, betont etwa Bärbel Kuhfeldt aus Zinnowitz, die bei strahlendem Sonnenschein und frischem Wind über den Ostermarkt im Zentrum von Stettin spaziert. Zum Tanken fahre sie gelegentlich nach Swinemünde, an diesem Wochenende genieße sie vor allem das Shoppingerlebnis in Polen. Die 69-Jährige hat sich eine Tasche mit einer Kette daran gekauft, eine Hose und einen Blazer. „Der hat umgerechnet nur 30 Euro gekostet“, sagt sie stolz. „Für den Blazer, den ich mir in der Heimat ausgeguckt hatte, hätte ich 100 Euro bezahlt.“

Ihre Schwägerin ist mit ihr angereist und sieht das ähnlich: Sie schätzt beim Einkaufen in Stettin die Abwechslung zum deutschen Sortiment. „Es ist einfach mal etwas anderes“, so Britta Boldemann. Gleiches gilt aus Sicht der 60-Jährigen für das Essen: „Das schmeckt sehr gut.“ Zum Mittag hatte sie Bigos, ein polnisches Nationalgericht aus gedünstetem Sauerkraut und Fleisch.

„Stettin ist eine Kultur- und Wirtschaftsmetropole“

Eine bessere modische Auswahl nennt auch Dieter Schünemann aus Zinnowitz als Argument für einen Besuch im Nachbarland. Er sei schon mehr als hundertmal hier gewesen und komme weiter regelmäßig. „Stettin ist eine Kultur- und Wirtschaftsmetropole“, sagt der 64-Jährige, der in der Stadt auch polnische Freunde besucht. Neben Kleidung kauft er vor allem polnische Delikatessen wie Wurst, Schinken, Käse oder Honig zum günstigen Preis ein.

Dieter Schünemann (64) aus Zinnowitz kauft neben Kleidung polnische Spezialitäten wie Wurst und Käse ein. Quelle: Jessica Orlowicz

Auch Hersteller in Deutschland leiden unter gestiegenen Preisen

Die gestiegenen Kosten in Deutschland machen nicht nur Verbraucherinnen und Verbrauchern, sondern auch regionalen Herstellern zu schaffen: Sie sind vielfach gezwungen, ihre Preise zu erhöhen, was die Kundschaft belastet. Zeitgleich kämpfen sie mit Lieferengpässen und bekommen selbst nicht mehr Geld. „Landwirte erhalten nach wie vor nur einen geringen Anteil des Preises vom Endprodukt“, sagt etwa der Präsident des Bauernverbandes in MV, Detlef Kurreck. Dabei seien nicht nur die Rohstoff-, sondern auch die Energiepreise hierzulande gestiegen.

Klamotten, Zigaretten, Getränke: Das kaufen Deutsche in Polen

Um solche Probleme kurzzeitig zu vergessen, macht Ufuk Filiz aus Travemünde einen einwöchigen Wellnessurlaub in Stettin – und deckt sich mit Klamotten sowie Zigaretten ein. „Meine Freundin und ich kommen etwa viermal im Jahr hierher“, erzählt der 41-Jährige, der mit dem Zug von Lübeck aus angereist ist.

Einen Tagestrip zum Einkaufen und Billardspielen macht eine Gruppe junger Männer aus Sachsen. Sie haben neben Mitbringseln für ihre Partnerinnen Getränke im Nachbarland gekauft. „Wir haben zum Beispiel Cola und Fanta geholt, das ist hier günstiger als in Deutschland“, berichtet Kevin März aus Leipzig. Seine Familie sei zwar schon häufig zum Shoppen nach Polen gefahren, er selbst probiere das aber zum ersten Mal aus. Fest steht für den 20-Jährigen: Er würde es wieder tun. „Ist auch eine schöne Stadt“, pflichtet ihm sein Kumpel Kevin Gröbner bei, der mit ihm am Abend mit dem Auto wieder nach Hause fährt.

Urlauber in Polen: „Hier ist es lockerer und günstiger“

Für Polen ist die Touristik ein wichtiger Wirtschaftszweig. Bartolomej Chyczewski, der ebenfalls hinter einem der Verkaufstische im Galaxy Center in Stettin sitzt und Süßigkeiten verkauft, freut sich deshalb über die Einkäufe der Deutschen, die oft mit einem Kurzurlaub verbunden werden. „Die Reisebeschränkungen in der Pandemie waren hart“, sagt er. „Die Situation jetzt zeigt auch, dass Normalität zurückkehrt.“ Aktuell bestehen laut Auswärtigem Amt keinerlei Nachweispflichten und auch keine Quarantänepflicht mehr. Urlauber Ufuk Filiz fasst das wie folgt zusammen: „Hier ist es lockerer – und günstiger.“

Von Jessica Orlowicz / Julia Kaiser