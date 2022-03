Kultur - Opern-Premiere am Theater Vorpommern in Stralsund: Worum geht es in Händels „Alcina“?

Händels Oper „Alcina“ hat Premiere am Theater Vorpommern. Ein Corona-Ausbruch legte fast den gesamten Chor lahm. Zur Vorstellung im Großen Haus in Stralsund werden die Stimmen trotzdem zu hören sein – allerdings anders als gewohnt. Warum das Stück eine große Herausforderung ist.