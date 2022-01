Die ersten 25 Apotheker in MV können und dürfen ab sofort impfen. In Rostock haben sich die interessierten Pharmazeuten schulen lassen. Ob die Apotheken es zukünftig auch wirklich anbieten werden und welche Rolle die Ärzteschaft dabei spielt – die OZ war bei der Schulung vor Ort.

Premiere in MV: Erste Apotheker im Land können jetzt gegen Corona impfen

