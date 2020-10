Prerow

Wechsel in der Freien Schule von Prerow: Nachdem der Prerower Abiturient Fiete Korn im Sommer in einer kritisch-ironischen Rede auf die Zustände an seiner Schule aufmerksam gemacht hatte, ist dort nun ein neuer Schuldirektor im Amt. Wie der Schulträger, die Darßer Bildungszentrum gGmbH, am Donnerstag mitteilte, hat Christian Kast (45) den Posten des Schulleiters an der Freien Schule auf dem Darß von Gerald Schaarschmidt am 1. Oktober übernommen.

Schaarschmidt habe die Schule seit ihrer Eröffnung im Jahr 2001 geleitet und werde demnächst mit 68 Jahren in den Ruhestand wechseln, teilte der Betreiber der Schule mit. Die Stelle des Schulleiters sei fast drei Jahre lang ausgeschrieben gewesen. Die Darßer Bildungszentrum gGmbH gehört zur Semper Holding in Dresden.

Staatsanwaltschaft : Ermittlungen sind eingestellt

Christian Kast, neuer Direktor der Freien Schule in Prerow. Quelle: Schule

Korn hatte Schaarschmidt während seiner Abirede eine Überwachungsmentalität vorgeworfen und war daraufhin von ihm wegen übler Nachrede und Beleidigung angezeigt worden. Nach Angaben der Staatsanwalt Stralsund sei das Verfahren Mitte August eingestellt worden. Der Rechtsanwalt von Schaarschmidt behauptete daraufhin indes, dass die Behörde weiter gegen Korn ermitteln würde.

„Die Schule hat ein großartiges Schulkonzept, das mich absolut überzeugt hat und dass ich mir grundsätzlich für jede Schule wünschen würde. Insofern freue ich mich sehr, dass ich jetzt hier als Schulleiter tätig sein kann, um das seit fast 20 Jahren auf dem Darß erfolgreich etablierte Schulzentrum weiter in die Zukunft zu führen“, sagte Christian Kast.

Der Neue kommt aus Hessen

Christian Kast war zuvor in Hessen an einer freien Gesamtschule tätig. Er unterrichtet Sport und Wirtschaft. „ Christian Kast ist ein erfahrener Schulleiter, insofern ist es großartig, dass er sich für die Schulleiterstelle an unserer Schule auf dem Darß entschieden hat. Als Schulleiter ist er für den effektiven Schulbetrieb zuständig und zugleich der erste Ansprechpartner für Lehrer und Eltern“, sagte Rüdiger Lorch, Geschäftsführer des Schulträgers der Darßer Bildungszentrum gGmbH.

Von Benjamin Fischer