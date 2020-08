Prerow

Das Abitur in Prerow ist bald sechs Wochen her. Aber seine Rede auf der Abifeier, eine satirische „Danksagung“ an den Direktor Gerald Schaarschmidt, rückt den 18-jährigen Fiete Korn ins Rampenlicht. Denn der Direktor der freien Schule hat Anzeige gegen ihn wegen übler Nachrede erstattet.

Seitdem die OSTSEE-ZEITUNG darüber berichtet hat, schlägt das Thema bundesweit Wellen. Der Abiturient hatte vor allem die Art und Weise, wie Schaarschmidt die Einrichtung führt, angegriffen: Er sprach von „Überwachungsmentalität der Schulleitung“ und einem „schlechten Verhältnis von Leitung und Schülern“. Seither haben Fiete Korn zahlreiche Medienanfragen erreicht. „Das ist sicher auch dem Sommerloch geschuldet, aber ich freue mich darüber.“

Eine Reaktion hat ihn besonders überrascht. Vom ZDF-Satiriker Jan Böhmermann kam das Angebot für ein „ausgedehntes Redaktionspraktikum“. Fiete hat sofort zugesagt. Im Winter soll es losgehen.

Prerows Bürgermeister René Roloff steht hinter dem Abiturienten. „Im Ort wird es nicht negativ gesehen, was Fiete getan hat“, sagt er. Vielmehr sei man froh, dass Missstände endlich angesprochen wurden.

Schon lange sei das Verhältnis der Gemeinde zur Schule, gemeint ist vor allem Gerald Schaarschmidt, kompliziert. Im Frühjahr wurde auch deshalb das Mietverhältnis der Gemeinde mit der Schule (Oberstufenteil) gekündigt. Immer wieder gab es laut Roloff Kritik am Leitungsstil Schaarschmidts. „Auch jetzt wird Fiete Korn von einigen bestätigt: So wie er hätten es andere auch erlebt.“

Schüler widerspricht Fiete Korn – und wird angefeindet

Niklas Ziemann, ehemaliger Schüler, war bei der Rede von Fiete Korn dabei. Und ist überrascht. „Ich habe die Zeit an der Schule in Prerow anders erlebt, für mich war es eine unbeschwerte Zeit.“ Weil er befürchtet, dass der Ruf der Schule ruiniert wird, sagt er offen seine Meinung. Es gibt bereits Drohungen gegen ihn: Er sei unter anderem als rückgratloser Hurensohn beschimpft worden, dem mal die Nase gerichtet werden müsse, so Ziemann. Einschüchterung, weil der 20-Jährige seine Meinung geäußert hat.

Das Schweriner Bildungsministerium sagt zu dem „Fall“ in Prerow: „Freie Meinungsäußerung ist ein hohes Gut, das an den Schulen nicht nur gelernt, sondern auch gelebt werden muss. Bei einem solchen Vorfall muss man sich fragen, was an dieser Schule los ist. Würde es sich um eine öffentliche Schule handeln, würden wir als Ministerium einschreiten. Anders als bei öffentlichen Schulen sind freie Schulen aber selbst verantwortlich für ihr pädagogisches Konzept. Sie legen darauf auch allergrößten Wert“, so der Sprecher Henning Lipski.

Schulleiter weiter im Amt

Eine Lehrerin der freien Schule kann sich nicht vorstellen, dass ihr Schulleiter eine Stimmung der Einschüchterung und Überwachung verbreitet habe. Sie kenne den konkreten Fall an ihrer Schule zwar nicht, betont aber, dass Schüler stets die Möglichkeit hätten, sich vertrauensvoll an Lehrer zu wenden.

Schulleiter Gerald Schaarschmidt äußert sich am Montag auf Anraten seines Anwaltes nicht. Nach Angaben des Schulträgers, die Semper-Holding, stehen dem Pädagogen schon seit drei Jahren der Ruhestand zu, aber Nachfolger sind schwer zu finden. Gerüchte, er sei nicht mehr Leiter der freien Schule Prerow, seien falsch: „Herr Schaarschmidt ist sehr wohl noch Schulleiter, aber bereits seit November 2019 wird – auch unterstützt durch ihn selbst – ein Nachfolger aus Altersgründen gesucht“, sagt Katja Uhlemann, Assistentin Vorstand der Semper-Holding. Die Vorwürfe des Schülers halte man für unberechtigt und aufgebauscht.

„Ich kann mir vorstellen, dass mit einem neuem Rektor alles besser aussehen wird“, meint Fiete Korn. Denn eines sei ihm wichtig: „Ich kritisiere nicht die Schule, sondern nur wie der Direktor die Schule geführt hat.“ Konzept, Lehrer und Lehrer-Schüler-Schlüssel seien gut.

„Die Ehe ist zerrüttet“, fügt Bürgermeister Roloff noch hinzu. Aber: „Jede Krise trägt auch Positives in sich, dass sich Dinge verbessern.“ Egal was nun passiere und wie der Träger sich verhalte: „Die Schule in Prerow bleibt.“

