Die sechs Jahre alte Leonie aus Torgelow starb schwer verletzt, alleine gelassen, in einem dunklen, kalten Raum. In einer emotionalen Rede begründete der Richter Jochen Unterlöhner im Mordprozess in Neubrandenburg das Lebenslänglich-Urteil für den Stiefvater. Er endete mit einem sehr persönlichen Satz.