Rostock

Diese Vorher-nachher-Show kann sich sehen lassen: Promi-Fotograf Guido Karp gibt Frauen aus MV die Chance, sich einmal wie ein Star zu fühlen. Der Mann, der schon Superstars wie Mick Jagger, Madonna oder Helene Fischer abgelichtet hat, will nun Nordlichter vor die Kamera holen. Er verspricht ihnen das Fotoshooting ihres Lebens. Karp kommt mit seinem Projekt „Princess for one day“ an die Ostsee-Küste.

Der Name ist Programm: Die Teilnehmerinnen werden von professionellen Make-up-Artists gestylt und anschließend von Guido Karp fotografiert. Mit den verblüffenden Vorher-nachher-Effekten: Mauerblümchen verwandeln sich in Hollywood-Diven und Frauen von nebenan wirken wie Models auf den Titelseiten von Hochglanzmagazinen.

Guido Karp Quelle: Stefan Claus

Am Dienstag, 21. September, will Guido Karp Frauen in Rostock bildschön in Szene setzen. Die OSTSEE-ZEITUNG gibt den Ladys im Land die Chance, kostenlos dabei zu sein. Wir verlosen zwei Termine für eine Fotosession um 10.30 Uhr.

So können Sie dabei sein

Dafür müssen Sie nur folgende Frage richtig beantworten: Wie heißt die Queen of Pop? Ist das Madonna, Maria oder Magdalena? Hier geht es zum Gewinnspiel.

Beantworten Sie die Frage in unserem Gewinnspiel und registrieren Sie sich im Anschluss. Einsendeschluss ist der 20. September 2021, 12 Uhr. Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort losen wir zwei Gewinner aus. Diese werden dann von uns benachrichtigt und in der Zeitung sowie online veröffentlicht.

Der Gewinn ist exklusiv, denn unsere Siegerinnen bekommen einen Termin für das eigentlich schon komplett ausgebuchte Dienstagsshooting. Wer kein Glück bei unserer Verlosung hat, kann online noch Tickets kaufen für die „Princess for one Day“-Termine am 28. November und am 29. November in Rostock unter www.princess4oneday.com.

Von Antje Bernstein