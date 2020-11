Privates Testzentrum Bansin: Schon 800 Abstriche genommen

Bansin

Bereits über 800 Menschen nutzten die Möglichkeit, sich in dem privaten Abstrichzentrum in Bansin auf der Insel Usedom testen zu lassen. Das Testzentrum wurde vom Heringsdorfer Hotelier Rolf Seelige-Steinhoff und Centogene gemeinsam aufgebaut. Die Räumlichkeiten in der alten Schule von Bansin stellte die gemeinde Heringsdorf zur Verfügung.

Seelige-Steinhoff ist beeindruckt von der Unterstützung und dem Zuspruch aus der Bevölkerung für das Testzentrum. So seien mehrfach schon Gewerbetreibende und Einwohner (unter Einhaltung der Hygieneregeln) vorbeigekommen und hätten Obst sowie Kaffee und Kuchen für die Mitarbeiter des Testzentrums abgegeben. „Diese Akzeptanz zeigt uns, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben“, betonte der Hotelier.

Getestet wird von Montag bis Freitag. Obwohl jetzt wegen des Teil-Lockdowns keine Gäste mehr anreisen, werden vornehmlich Mitarbeiter der Hotels und Einheimische getestet. Viele Hotels auf Usedom wollen in Vorbereitung der Wiederöffnung im Dezember bereits jetzt eine wöchentliche Mitarbeiter-Testung vornehmen lassen, um größte Sicherheit zu haben.

Von Cornelia Meerkatz