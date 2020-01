Privatversicherte in MV: So gelingt der Wechsel in die gesetzliche Kasse

Rostock

Können privat krankenversicherte Rentner in die Familienversicherung des Ehegatten wechseln? Ein Problem, das vor allem viele ehemals Selbstständige beschäftigt, die eine geringe Rente beziehen. Denn sie haben große Schwierigkeiten, die steigenden Beiträge der privaten Krankenversicherungen zu bezahlen.

Änderungen bei den Betriebsrenten, die Festlegung der Beiträge für gesetzlich versicherte Selbstständige, Regelungen der Familienversicherung – die drei OZ-Experten hatten einen Ansturm von Leserfragen zu bewältigen. Wiebke Cornelius von der Verbraucherzentrale MV, Sven-Erik Lausen vom Verband der privaten Krankenversicherung und Markus Juhls von der AOK Nordost standen am vergangenen Mittwoch pausenlos Rede und Antwort. Hier einige der wichtigsten Fragen und Antworten:

Leider ist mein Versuch mit der beruflichen Selbstständigkeit misslungen. Ich werde mein Geschäft abmelden. Kann ich wieder in eine gesetzliche Kasse wechseln? Der Beitrag für meine derzeitige Privatversicherung ist mir dann zu hoch.

Wenn Sie eine Festanstellung mit einem Brutto zwischen 450,01 und 5062,50 Euro annehmen, werden Sie gesetzlich pflichtversichert. Ab dem Zeitpunkt der Pflichtversicherung kann die private Versicherung gekündigt werden. Das gilt allerdings nur, bis Sie 55 Jahre alt sind. Danach ist zumindest dieser Weg versperrt. Wenn Sie älter als 55 sind, gibt es die Chance der beitragsfreien Familienversicherung beim gesetzlich versicherten Ehepartner bzw. Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz: Sie dürfen zwar einen 450-Euro-Job annehmen, aber keine weiteren Einkünfte etwa aus Renten, Vermietung oder Kapitaleinkünften haben. 2020 liegt die Grenze bei 455 Euro.

Kann ich auch als privat versicherter Rentner in eine gesetzliche Kasse wechseln?

Eigentlich geht das nach dem Rentenbeginn nicht mehr. Eine Gesetzeslücke gibt es aber: Sie reduzieren Ihre Rente für mindestens einen Monat auf unter 445 Euro und haben einen gesetzlich versicherten Ehepartner. Dann können Sie in die beitragsfreie Familienversicherung wechseln. Allerdings berücksichtigt die Kasse bei der individuellen Prüfung, ob Sie auch weitere Einkünfte etwa aus Kapitalanlagen oder Vermietung haben. Wenn Sie dann wieder Ihre volle Altersrente bekommen, endet die Familienversicherung und Sie werden als freiwilliges Mitglied eingestuft. Freiwillig Versicherten unterstellt der Gesetzgeber ein Mindesteinkommen von derzeit 1038,33 Euro monatlich. 2020 liegt der Betrag bei 1061,67 Euro. Dafür sind dann Beiträge zu zahlen. Das gilt auch, wenn Ihre Rente niedriger ausfällt.

Hat es in diesem Zusammenhang Konsequenzen, wenn mir in zwei Jahren meine private Lebens- und Rentenversicherung ausgezahlt wird?

Ja. Denn freiwillig Versicherte müssen auf alle weiteren Einkünfte bis zur Bemessungsgrenze von gegenwärtig 4537,50 Euro Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zahlen. Zu den weiteren Einkünften zählen private Lebens- und Rentenversicherungen, Betriebsrenten, Kapital- und Mieteinnahmen. 14,6 Prozent beträgt der Kassenbeitrag, hinzu kommen der Zusatzbeitrag und der zur Pflegeversicherung. In diesem Jahr summiert sich das auf 18,55 Prozent, die an Beiträgen für diese Einkünfte zu zahlen sind. Nur für die Altersrente zahlt die Rentenversicherung einen Zuschuss.

Kann ich meinen Vertrag mit der privaten Krankenversicherung sofort kündigen, wenn ich meine Rente entsprechend reduziert habe?

Das sollten Sie nicht tun, sondern erst abwarten, bis die gesetzliche Kasse Ihre Familienversicherung rechtssicher bestätigt hat. Sie können eine Anwartschaftversicherung mit Ihrer privaten Krankenversicherung vereinbaren. Klappt das mit der Familienversicherung nicht, können Sie dann ohne Probleme zu Ihrer Privatversicherung zurückkehren.

Mein Sohn studiert in Greifswald und ist noch bei mir beitragsfrei mitversichert. Ende des Jahres wird er 25. Wie geht es dann weiter?

Er muss sich für eine eigene Krankenkasse entscheiden und Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung selber zahlen. Er wird Mitglied der Krankenversicherung der Studenten. Bundeseinheitlich sind dafür seit Herbstsemester 76,04 Euro monatlich plus Zusatzbeitrag plus Pflegeversicherung zu zahlen. Ab Herbstsemester 2020 steigt der Beitrag noch einmal geringfügig.

Meine Frau ist schon in Rente und muss nur den halben Beitrag für Ihre gesetzliche Rente an die Kasse zahlen. Ich bin privat versichert. Übernimmt die Rentenversicherung dann auch einen Teil meiner Beiträge, wenn ich in Rente gehe?

Von der Rentenversicherung bekommen Sie einen Zuschuss zu Ihrer privaten Krankenversicherung. Analog der Regelungen für gesetzlich Versicherte beträgt er 7,3 Prozent der Altersrente plus den Wert des halben durchschnittlichen Zusatzbeitrages der gesetzlichen Kassen. Im nächsten Jahr entspricht das weiteren 0,55 Prozentpunkten. Aufgepasst: Der Zuschuss fließt nicht automatisch. Er muss von Ihnen rechtzeitig beantragt werden!

Ab Rentenbeginn bin ich „freiwilliges Mitglied“ meiner Kasse und soll deshalb alle meine Einkünfte angeben. Ist das zulässig?

Ja. Denn die Kasse hat geprüft, ob Sie 90 Prozent der zweiten Hälfte des Erwerbslebens gesetzlich versichert waren. Das ist laut Sozialgesetzbuch V Bedingung, um Pflichtmitglied der Krankenversicherung der Rentner zu werden. Dem Bescheid zufolge haben Sie diese 90 Prozent nicht erreicht und werden somit automatisch zum freiwilligen Mitglied. Da freiwillige Mitglieder bis zur Bemessungsgrenze auf alle Einkünfte Beiträge zu zahlen haben, benötigt die Kasse die Informationen.

Gibt es eine Chance, diese sogenannte Freiwilligkeit in eine Pflichtmitgliedschaft umzuwandeln?

Es gibt eine Möglichkeit für jene, die Kinder erzogen haben. Denen werden pro Kind drei Jahre Mitgliedschaft in der gesetzlichen Kasse „gutgeschrieben“. Damit kann unter Umständen die zeitliche Lücke geschlossen werden und ein Wechsel in die Pflicht-Krankenversicherung der Rentner erfolgen. Pflichtmitglieder müssen außer auf eine Betriebsrente auf zusätzliche Einkünfte keine Beiträge zahlen. Wenden Sie sich an Ihre Kasse und lassen Sie das prüfen!

Ich will meine gesetzliche Kasse wechseln. Kann ich meine private Krankenhauszusatzversicherung, die ich bei der alten Kasse abgeschlossen hatte, zur neuen mitnehmen?

Ja, das können Sie. Denn die Zusatzversicherung hat Ihre gesetzliche Kasse nur vermittelt. Den Vertrag selbst haben Sie mit dem Privatversicherer abgeschlossen. Möglicherweise gehen nur bestimmte Vergünstigungen verloren, die Sie durch die Vermittlung der gesetzlichen Kasse erhalten haben.

Ich sitze an der Finanzplanung für meine Selbstständigkeit. Unklar ist mir, wie viel ich für die Krankenkasse einplanen muss. Ich will aus familiären Gründen weiter gesetzlich versichert bleiben. Was muss ich beachten?

Hier sind einige Besonderheiten zu bedenken. Zunächst bekommen Sie mit Beginn der Selbstständigkeit den Status eines freiwilligen Mitgliedes. Damit müssen Sie auf alle Ihre Einkünfte – also aus Ihrer selbstständigen Tätigkeit sowie eventuelle Mieteinnahmen oder Kapitalerträge – Beiträge zahlen. Und zwar bis zur Bemessungsgrenze von derzeit 4537,50 Euro, ab Januar bis 4687,50 Euro monatlich. Dann gibt es eine weitere Besonderheit für freiwillig Versicherte: Der Gesetzgeber unterstellt ihnen ein monatliches Mindesteinkommen von aktuell 1038,33 Euro, ab Januar ab 1061,67 Euro. Daraus errechnet sich der Mindestbeitrag von rund 200 Euro ab Januar, wenn Sie den Krankengeldanspruch ab siebter Woche mitversichern. Der Höchstbeitrag wird 2020 bei rund 880 Euro monatlich liegen. Hier sind der durchschnittliche Zusatzbeitrag sowie der zur Pflege berücksichtigt.

Ich weiß ja noch nicht, wie sich meine Umsätze entwickeln werden. Wie wird mein Beitrag im ersten Jahr berechnet?

Sie sollten eine realistische Kalkulation vornehmen. Auf dieser Basis wird der Beitrag vorläufig festgelegt. Sobald Ihr erster Steuerbescheid vorliegt, werden die Zahlen abgeglichen. Haben Sie zu wenig gezahlt, müssen Sie dann nachzahlen. War es zu viel, bekommen Sie Geld zurück.

Ich habe gelesen, dass der Zusatzbeitrag für die gesetzlichen Krankenkassen wieder angehoben werden soll. Stimmt das?

Die Meldung betraf den durchschnittlichen Zusatzbeitrag. Dieser muss Sie aber nicht beschäftigen, denn dieser Wert beziffert nur den Betrag, der für ALG-II-Empfänger überwiesen wird. Für Sie als Angestellten ist nur der konkrete Zusatzbeitrag Ihrer gesetzlichen Kasse maßgeblich. Darüber entscheidet jede Kasse selbst – in der Regel im Dezember.

Kurz nach der Wende hatte ich mich selbstständig gemacht und privat versichert. Jetzt ist mir der Beitrag zu hoch. Kann ich den reduzieren?

Das ist durchaus möglich. Sie sollten bei Ihrem Versicherer Angebote für gleichwertige, günstigere Tarife einholen. Laut Versicherungsvertragsgesetz steht Ihnen das Recht auf einen derartigen Wechsel zu. Existiert ein solcher Tarif, findet beim Wechsel keine neue Gesundheitsprüfung statt. Ihre Alterungsrückstellungen bleiben vollständig erhalten. Den Beitrag können Sie auch reduzieren, wenn Sie auf Leistungen, wie das Einzelzimmer im Krankenhaus, verzichten oder indem Sie einen höheren Selbstbehalt vereinbaren. Bei ernsthaften finanziellen Problemen können Sie in den Standardtarif wechseln. Der entspricht etwa den Leistungen der gesetzlichen Kassen. Lassen Sie sich von Ihrer Versicherung die verschiedenen Varianten zuschicken und vereinbaren Sie ein Gespräch.

Ich will meine Kasse wechseln. Muss ich dafür Gebühren zahlen?

Nein, für einen Kassenwechsel sind keine Gebühren zu zahlen. Allerdings müssen Sie einige Fristen beachten: Erhöht Ihre Kasse den Zusatzbeitrag, haben Sie ein außerordentliches Kündigungsrecht. Ansonsten können Sie nach 18-monatiger Mitgliedschaft jederzeit wechseln. Dafür gibt es eine zweimonatige Kündigungsfrist, in der Sie Ihrer alten Kasse den Mitgliedbescheid der neuen Kasse vorlegen müssen.

Da ich in diesem Jahr keine Rechnungen für meine private Krankenversicherung einreichen muss, bekomme ich 2020 eine Beitragsrückerstattung. Muss ich die beim Finanzamt angeben? Wie viel ist eigentlich an Beitragsrückerstattungen maximal möglich?

Ja, die Erstattung muss von dem Betrag abgezogen werden, den Sie für Ihre Krankenversicherungsbeiträge steuerlich geltend machen können. Wie hoch die Rückerstattung ausfallen kann, erfahren Sie von Ihrer Gesellschaft. Grundsätzlich können – je nachdem wie lange keine Rechnungen zur Erstattung eingereicht wurden – ein bis sechs Monatsbeiträge zurückgezahlt werden.

Ich werde im nächsten Jahr verbeamtet. Was ist dann für mich sinnvoller – die gesetzliche oder die private Krankenversicherung?

Hier ist die Sachlage eindeutig: Für die gesetzliche Krankenversicherung müssten Sie den vollen Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung allein zahlen. Einen Zuschuss des Dienstherren bekommen Sie dafür nicht. Versichern Sie sich hingegen privat, übernimmt der Dienstherr 50 Prozent der Krankheitskosten als Beihilfe, Sie benötigen also nur einen entsprechenden „Teilvertrag“. Für Pensionäre liegt die Beihilfe bei 70 Prozent.

Ich betreibe einen kleinen Online-Shop, der noch nicht viel abwirft. Momentan bin ich bei meinem Mann familienversichert. Kann ich das trotz meines Online-Shops bleiben?

Solange Ihre gesamten Einkünfte unter 445 Euro im Monat liegen, bleibt es bei der Familienversicherung. Sind die Einkünfte höher, können Sie sich freiwillig gesetzlich versichern. Dann sind ab 2020 rund 200 Euro als Mindestbeitrag zu zahlen, weil der Gesetzgeber freiwilligen Mitgliedern ein Mindesteinkommen von dann 1061,67 Euro für die Beitragsberechnung unterstellt.

Wir werden wohl ALG-II beantragen müssen. Übernimmt das Amt dann auch die Beiträge für die Kasse?

Ja, es wird dann eine Pauschale überwiesen. Sie müssen nur darauf achten, dass das Amt nur einen Zusatzbeitrag bis 1,1 Prozent übernimmt. Ist der Zusatzbeitrag Ihrer Kasse höher, müssten Sie die Differenz selbst zahlen oder alternativ in eine preiswertere Kasse wechseln.

Worin unterscheiden sich eigentlich die gesetzlichen Kassen? Kann man bei Bedarf wechseln?

Wechseln können Sie nach 18-monatiger Mitgliedschaft. Bei den gesetzlichen Kassen sind rund 90 Prozent der Leistungen identisch, da gesetzlich vorgegeben. Unterschiede gibt es bei sogenannten Satzungsleistungen, zum Beispiel Zuschüsse zur professionellen Zahnreinigung. Unterschiedlich sind auch die Zusatzbeiträge der Kassen, die seit diesem Jahr zur Hälfte von Arbeitgeber oder Rentenversicherung übernommen werden. Sie können unter www.gkv-spitzenverband.de verglichen werden. Abgesehen von den recht geringen Unterschieden beim Zusatzbeitrag ist es wichtig, wie gut die Kasse erreichbar ist und wie der Service im Krankheitsfall ausfällt.

Von Volker Penne und Uwe Strachovsky