Rostock

Angenommen, ich genieße die letzten Herbstsonnenstrahlen auf der Strandpromenade und möchte in Ruhe und bei frischer Luft meinen Wein genießen. Warum sollte ich da Kompromisse eingehen, die ich im Inneren des Restaurants längst nicht mehr eingehen muss? Der Preis für mein Getränk ist schließlich auch derselbe.

Leserumfrage: Sollte Rauchen auch in der Außengastronomie in MV verboten werden?

Keine Lust auf Rechtfertigungs-Zwang

Noch ärgerlicher ist es für mich, wenn ich bei einem Essen in der Nähe von Rauchern sitze, weil ich es eklig finde, wenn eine Rauchschwade über mich hinweg wabert, während ich mich über meinen Teller hermache. Natürlich kann ich dann darum bitten, den Rauch in eine andere Richtung zu pusten, Spaß habe ich daran – und an der häufig folgenden Diskussion darüber, ob ich mich anstelle oder nicht - allerdings nicht.

Wohl aller sticht Unannehmlichkeit des einzelnen

Ich kann verstehen, dass Raucher ihr Laster als Teil eines entspannten, gesellschaftliches Miteinanders sehen. Aber ich finde, dass diese Haltung überholt ist. Dafür wissen wir heute einfach zu sehr, wie schädlich das Rauchen für den Raucher und seine Umgebung ist. Meiner Meinung nach sticht in diesem Fall das Wohl aller die Unannehmlichkeit des einzelnen.

Von Carla Quick