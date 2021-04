Rostock

Die Rostocker Uni-Klinik wird vorerst keine Probanden mit dem Impfstoff des US-amerikanischen Herstellers Johnson & Johnson impfen. „Unsere geplante Studie muss leider pausieren“, sagt Prof. Dr. Emil Reisinger, Corona-Experte der Uni-Medizin und Leiter der neuen Impfstoff-Studie. Der Impfstoff ist in Europa bereits zugelassen, auch Mecklenburg-Vorpommern sollte in den kommenden Tagen mehr als 4000 Dosen erhalten. Allerdings gibt es jetzt einen Impf-Stop.

Hintergrund ist eine Empfehlung der US-Aufsichtsbehörde FDA. Die Arzneimittel-Aufseher hatten am Dienstag eine Impf-Pause für das Vakzin von Johnson & Johnson empfohlen, nachdem es ähnliche Nebenwirkungen wie bei Astrazeneca gegeben hatte. Binnen weniger Tage seien in den USA sechs Fälle von Thrombosen im Zusammenhang mit Johnson & Johnson-Impfung aufgetreten, die nun näher untersucht werden sollen.

Vakzin wurde in Rostock getestet

Der große Vorteil gegenüber den bisher verfügbaren Vakzinen: Der Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson ist bei Kühlschrank-Temperaturen lagerbar und es ist nur eine Dosis für den vollen Impfschutz notwendig. Experten hatten deshalb gehofft, dass das Vakzin das Tempo der Impfkampagne auch in Deutschland deutlich beschleunigen könnte. Am Mittwoch wurde zudem bekannt, dass die EU-Kommission offenbar ab 2022 keine Vektor-Impfstoff mehr bestellen will – also auch nicht von Johnson & Johnson.

Schon vor der Zulassung war ein Teil der notwendigen Studien in Rostock gelaufen. Die Uni-Klinik sollte eigentlich noch im April mit weiteren Tests starten: Reisinger hatte 100 Männer und Frauen zwischen 18 und 55 Jahren gesucht, die mit Johnson & Johnson geimpft werden sollten – mit dem zugelassenen Präparat. Im Auftrag des Herstellers und mit dem Segen der zuständigen Behörden soll die Uni-Klinik im Rahmen der neuen Studie die „Wirkung und Verträglichkeit unterschiedlicher Dosierungen“ untersuchen.

Nun aber legt auch Reisinger eine Pause ein: „Wir werden die Impfungen der Probanden noch nicht starten.“ Das sei bisher auch noch nicht geschehen: „Noch sind wir dabei, telefonisch die Daten der Teilnehmer zu erheben.“ Wann die Impfungen erfolgen, sei aktuell offen.

Von Andreas Meyer