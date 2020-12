Probleme beim Lockdown in MV: Vieles hätte längst behoben sein können

Rostock

Corona trifft unsere Gesellschaft hart. Es tötet Menschen und zerstört unzählige Existenzen. Corona wirkt aber auch wie ein Beschleuniger: Entwicklungen, die in der Vergangenheit verschlafen wurden, treibt die Pandemie unerbittlich voran.

Ein Beispiel ist die Digitalisierung in den Schulen: Die Landesregierung hat die Einführung des Distanzunterrichts erst zum 4. Januar vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Infektionsentwicklung musste dieser Termin nun jedoch vorgezogen werden.

Anzeige

Prompt kommt es zu Rückschlägen

Und prompt kommt es zu Rückschlägen: Zum Start des Lockdowns guckten am Mittwoch viele Schüler zu Hause in die Röhre: Die Internet-Plattform „Itslearning“ für digitalen Unterricht hat vormittags nicht funktioniert.

Mehr lesen: MV ist im Corona-Lockdown: Diese Probleme gab es gleich am ersten Tag

Es wirkt fast schon hilflos, wenn das Bildungsministerium nun mitteilt, es arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Corona zeigt eben auch Fehler gnadenlos auf. So rächt sich jetzt auch der Fachkräftemangel beim Pflegepersonal in Krankenhäusern und Altenheimen.

Die Probleme sind seit Jahren bekannt und hätten längst gelöst werden müssen. Es wäre sozusagen das Gute im Schlechten, wenn dies nun in naher Zukunft passiert.

Von André Horn