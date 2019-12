Probleme mit der „Aidamira“: Warum das Sonnabend getaufte Schiff nicht auslaufen kann

Palma de Mallorca/Rostock

Nach einer fulminanten Taufparty kam am Sonntag Nachmittag die böse Überraschung für die rund 1300 Kreuzfahrt-Gäste auf dem Kreuzfahrtschiff „ Aidamira“: Kapitän Manuel Pannzek sagte die viertägige Jungfernfahrt in Richtung Südfrankreich, Barcelona und zurück nach Mallorca ab. „Das Schiff erfüllt noch nicht die Standards eines Aida-Schiffes. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten“, so der Kapitän zu den Passagieren. Bei denen schwankte die Stimmung zwischen Enttäuschung und Wut. Ihnen wurde angeboten, an Bord zu bleiben oder gegen Erstattung aller Kosten abzureisen.

Krisenmanagement an Bord der „ Aidamira “

Viel zu tun für das Krisen-Management von Aida an Bord und am Rostocker Firmensitz. In kürzester Zeit müssen Flüge organisiert werden. Auf die Frage, was konkret den Ausschlag gegeben hat, dass die „ Aidamira“ nicht ausläuft, hält sich die Reederei bedeckt. „Es sind keine gravierenden technischen Dinge aber mehr als nur kosmetische“, so Aida-Sprecher Hansjörg Kunze. Die Crew brauche die 48 Stunden, um die Probleme in den Griff zu bekommen.

Unwetter erschwerten Umbauarbeiten

Das 1999 für den Mutterkonzern Costa in Dienst gestellte Schiff wurde in den vergangenen vier Wochen für 50 Millionen Euro auf einer Werft in Genua umgebaut. Der Zeitplan war knapp. Zudem erschwerten unwetterartige Regengüsse über Tage den Umbau des Schiffes, das in einem Trockendock lag. „Das Wasser fiel buchstäblich vom Himmel und überall lief es rein“, berichtet ein Aida-Mitarbeiter. Kapitän Pannzek ist sicher, dass das Schiff am 4.12. fertig ist. „Die ,Mira’ ist ein solides und sehr gutes Schiff.“ Denn dann kommen die Gäste für die Tour nach Südafrika.

Von Andreas Ebel