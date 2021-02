Rostock/Stralsund

Mecklenburg-Vorpommern ist ein beliebtes Urlaubsland und Traumziel von Touristen aus aller Welt. Doch es gibt zwischen Ostseeküste und Seenplatte weit mehr zu entdecken als Sehenswürdigkeiten, schöne Hotels und unberührte Natur. Vor allem für Investoren lohnt sich ein genauer Blick.

MV ist Gründerland. Immer mehr Start-ups entstehen. Sie alle haben innovative Geschäftsideen, aber auch ein gemeinsames Problem: Fernab der Heimat weiß kaum einer, dass sie existieren und wie viel unternehmerisches Potential im Land der Seen und Strände steckt. Deshalb fehlt es im Gegensatz zu Gründer-Hotspots wie Berlin und Hamburg in MV an großen Investoren, die Millionen in die Jungunternehmen stecken und ihnen damit zum Durchbruch verhelfen. Das soll sich ändern.

Exklusive Daten zur Szene

Bislang waren die Jungunternehmen eher als Einzelkämpfer unterwegs. Nun macht die Start-up-Szene erstmals als Ganzes auf sich aufmerksam. Sie veröffentlicht Daten, die zeigen, welche Rolle sie für die Wirtschaft in MV spielt und warum das Land eine lohnenswerte Adresse für Kapitalgeber ist. Die Infografik listet 29 der erfolgreichsten Jungunternehmen auf und besagt, ...

... dass diese gemeinsam 339 Arbeitsplätze in MV geschaffen haben,

...dass ihre Produkte und Dienstleistungen – vom Carsharing über smarte Medizintechnik bis hin zur On-Demand-Versicherung – von insgesamt mehr als 1,6 Millionen Usern genutzt werden,

...dass sie zusammen 56 Millionen Euro Kapital akquiriert haben,

...dass ihr Umsatz insgesamt um 572 Prozent wächst – pro Jahr.

...dass sie zusammen 47 Patente halten beziehungsweise angemeldet haben und damit Innovationstreiber sind und

...dass sie international expandieren und bereits in 36 Ländern am Markt vertreten sind.

Die Infografik soll stetig um weitere Unternehmen ergänzt und aktualisiert werden. Schon die Erstfassung listet Start-ups auf, die sich über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht haben. Zum Beispiel Planet V aus Rothenklempenow. Das Start-up wurde 2015 als Lunch Vegaz gegründet und vertreibt seine bioveganen Fertigprodukte seit wenigen Wochen unter neuem Markennamen – auch um sie gewinnbringend in internationalen Supermärkten zu platzieren. Apropos Einzelhandel: Das Rostocker Start-up Koopango lotst Kunden zum Wunschartikel und hat dafür eine Navi-App fürs Smartphone entwickelt.

Digitalisiert werden auch Dienstleistungen für verschiedenste Lebensbereiche: Die Greifswalder Onlineanwaltskanzlei Advocado berät Klienten bundesweit. Hepster aus Rostock bietet On-Demand-Policen an, mit denen sich Nutzer nach dem Prinzip Onlineshoppen spontan versichern können. Zasta, ebenfalls in der Hansestadt ansässig, erleichtert Nutzern mit einer Web-App die Steuererklärung.

Gesucht: Kapital und Kooperationspartner

Die Infografik zeige die Vielfalt der Jungunternehmen und „ist die nach unserem Kenntnisstand umfassendste zahlenmäßige Abbildung der Start-up-Szene von Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Tobias Gebhardt. Er ist Regionalsprecher des Deutschen Start-up-Verbandes und zudem einer der Chefs von GWA Hygiene. Das Stralsunder Unternehmen stattet Krankenhäuser und Pflegeheime im In- und Ausland mit smarten Sensoren aus, die die Ausbreitung von Klinikkeimen verhindern. Das Monitoring-System NosoEx hat den Stralsundern zahlreiche Kunden eingebracht. Sie könnten damit in der jüngsten Finanzierungsrunde auch 2,5 Millionen Euro von Risikokapitalgebern gewinnen.

Zu zahlungskräftigen Investoren will Tobias Gebhardt auch anderen Gründern verhelfen. Dafür schließt er sich mit weiteren Start-up-Chefs zusammen, die sich bereits erfolgreich am Markt positioniert haben: Hanna Bachmann vom Rostocker On-Demand-Versicherer Hepster, Maximilian Block vom Onlinerechtsberater Advocado aus Greifswald, Jonas Flint vom Softwareentwickler für Indoor-Navigation Koopango und Jan Tauer, Mitgründer des webbasierten Live-Feedback-System Tweedback (beide aus Rostock). Gemeinsam bilden die fünf die Gruppe „5_Scales“. Ihr Ziel: Sie wollen der Beschleuniger für die Start-up-Szene in Mecklenburg-Vorpommern sein.

Es geht vor allem um frisches Kapital und um neue Kooperationspartner. „Es gibt in MV einige Organisationen, die Gründer in der Anfangsphase unterstützen. Wenn sich das Start-up dann weiterentwickeln will, fehlen häufig erfahrene Sparringspartner in unserem Bundesland. Diese Lücke wollen wir gemeinsam schließen“, erklärt Tobias Gebhardt.

5_Scales hat zum Ziel, was der Name schon andeutet: Es will Gründern helfen, zu skalieren. Zugleich sollen sich die Unternehmen untereinander vernetzen und durch Erfahrungsaustausch voneinander profitieren. Gebhardt: „Bei der Anzahl kann die Start-up-Szene in MV mit den Start-up-Hotspots nicht mithalten. Dennoch sind wir überzeugt, dass wir auf einem eigenen guten Weg sind.

Von Antje Bernstein