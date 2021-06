Produkte mit Hanf: 80 Prozent fielen bei der Lebensmittelkontrolle durch

Rostock

Der Verkauf von Hanfprodukten, wie Tee, Keksen, Ölen oder auch Nahrungsergänzungsmitteln, boomt. Doch nur jedes fünfte Hanfprodukt in Mecklenburg-Vorpommern, das im vergangenen Jahr von Lebensmittelkontrolleuren überprüft wurde, durfte zu Recht im Ladenregal stehen. Insgesamt untersuchte das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) 19 Hanfprodukte, nur 21 Prozent von ihnen wurden als verkehrsfähig eingestuft. Das geht aus dem Verbraucherschutzbericht hervor, den Agrar- und Verbraucherschutzminister Till Backhaus (SPD) am Mittwoch vorstellte.

Produkte aus Hanfsamen sicher – zehn Proben unterlagen Betäubungsmittelgesetz

Demnach enthielten fünf Nahrungsergänzungsmittel – wie Tropfen oder Pillen – das Cannabidiol CBD, das derzeit als nicht zugelassenes neuartiges Lebensmittel gilt. Zehn Proben wurden mit Stand Dezember 2020 als dem Betäubungsmittelrecht unterliegend bewertet, da die Produkte, wie Hanftees, Schokolade oder Kekse, nicht aus Samen, sondern aus anderen Pflanzenteilen THC-armer Hanfsorten hergestellt wurden. Das ist nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt. So muss eine missbräuchliche Weiterverarbeitung ausgeschlossen sein. Die Rechtsprechung dazu ist allerdings im Fluss.

Alle untersuchten Produkte, die aus Samen hergestellt waren, enthielten hingegen keinen oder nur einen geringen THC-Gehalt, der unter den geltenden Grenzwerten lag. Diese Produkte wurden als sicher bewertet. Die in der Hanfpflanze enthaltene Substanz THC (D9-Tetrahydrocannabinol) hat bei höherem Gehalt eine rauschhafte Wirkung.

Beanstandung von jeder achten Lebensmittelprobe

Insgesamt untersuchten die Lebensmittelkontrolleure im vergangenen Jahr rund 6400 Lebensmittel und Weinproben. 770 – und damit jede achte – musste beanstandet werden. Im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich damit keine Veränderungen.

Kunststofffaden im Baguette, Glas in Erdbeermarmelade

Beispiele aus der Ekelliste: In Stichproben von Forellenfilets fanden sich Pseudomonaden, die zu den lebensmittelverderbenden Keimen gehören. In einem Baguette-Brötchen stießen die Kontrolleure auf einen eingebackenen Kunststofffaden, in einer Erdbeermarmelade auf einen Glassplitter. Listerien wurden unter anderem in Thüringer Mett, Lachsproben und Teewurst nachgewiesen. Auch falsche oder fehlende Kennzeichnungen wurden beanstandet. Die Produkte wurden aus dem Verkehr gezogen. Positiv: In keiner der 19 untersuchten Gemüseproben wurde der Grenzwert für Nitrat überschritten.

Salmonellen im Geflügelfleisch

Besondere Vorsicht ist bei Geflügelfleisch geboten. Im vergangenen Jahr untersuchten die Kontrolleure 52 Proben rohes, ungewürztes Geflügelfleisch auf Keime. Drei Proben enthielten gesundheitsschädliche Salmonellen (5,8 Prozent) und bei sieben Proben (13,5 Prozent) wurden Campylobacter-Keime nachgewiesen. Die Erreger können Durchfall und schwere Entzündungen auslösen, werden bei ausreichendem Garen aber abgetötet.

