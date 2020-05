Rostock

Trotz der Lockerungen – steht der Wirtschaft in MV die schlimmste Krise erst noch bevor? Davor warnt jedenfalls der Arbeitgeberverband Nordmetall: Vier von fünf Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie seien bereits von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie betroffen. Mehr als ein Viertel aller Betriebe in der Branche rechnet damit, spätestens bis Oktober Stellen streichen und Mitarbeiter entlassen zu müssen.

Das geht aus einer Umfrage unter den Nordmetall-Mitgliedsbetrieben hervor, die der OZ exklusiv vorliegt.

„ Krise hat erst begonnen“

„Die Aussichten haben sich seit dem Beginn der Pandemie weiter verschlechtert“, sagt Nordmetall-Präsident Thomas Lambusch. 110 000 Beschäftigte hat die Metall- und Elektroindustrie in ganz Norddeutschland. Von Erholung keine Spur – im Gegenteil: „Die Betriebe werden längerfristig unter den Folgen leiden.“ Vor allem Schiff- und Fahrzeugbau seien betroffen, ebenso die Luft- und Raumfahrtbranche in MV.

In diesen Bereichen sei die Auslastung der Betriebe auf unter 50 Prozent gesunken. Fast zwei Drittel der Metall- und Elektroindustrie in MV melden eine spürbar sinkende Nachfrage, die Hälfte der Unternehmen rechnet mit sinkenden Umsätzen. 51 Prozent der Betriebe in der Branche seien bereits in Kurzarbeit.

Bisher wenig Entlassungen

Lichtblick der Umfrage: Nur drei Prozent der Unternehmen im produzierenden Gewerbe musste bisher Mitarbeiter entlassen. Dabei aber wird es nicht bleiben, fürchtet Nordmetall-Chef Lambusch: Ein Viertel der Betriebe sagt mittlerweile, dass sie innerhalb des neuen Quartals Beschäftigte entlassen müssen.

Ähnlich schätzen viele Firmenchefs im Land die Lage ein. Für das eigene Unternehmen ist Thomas Kühmstedt, Technischer Direktor von Ostseestaal in Stralsund, verhalten optimistisch: „Es sieht noch halbwegs gut aus.“ Doch für die gesamte Branche ist auch er deutlich pessimistischer: „Keiner weiß, wie sich die Lage im zweiten Halbjahr entwickeln wird. Ich fürchte, dass auch wir in MV dann noch einige böse Überraschungen erleben werden.“ Staatliche Hilfen wie das Kurzarbeitergeld seien keine Dauerlösungen: „Es wird Entlassungen geben, Sparprogramme bei vielen Firmen und auch Insolvenzen.“ Das Schlimmste sei in der Krise noch nicht überstanden.

Gewerkschaften warnen vor Fachkräfte-Mangel

Die Gewerkschaft IG Metall hingegen warnt die Unternehmen vor voreiligen Kündigungen: „Wenn die Wirtschaft wieder anzieht, werden die Fachkräfte wieder gebraucht. Es besteht noch kein Anlass, in eine Entlassungshysterie zu verfallen“, sagt IG Metall-Bezirksgeschäftsführer Stefan Schad.

Bis in das Jahr 2021 hinein könnten die Unternehmen durch Kurzarbeit Lohn- und Sozialkosten sowie Kündigungen vermeiden. Die Gewerkschaft rechnet mit einer Erholung der Konjunktur im kommenden Jahr. „Zugegeben: Die Werften in MV befinden sich in einer Extremsituation, sind abhängig vom Kreuzfahrt-Geschäft. Doch auch dort gibt es positive Signale für 2021.“ Alle anderen Bereiche, so Schad, seien bisher kaum betroffen: „Bei Nordex und EEW in Rostock zum Beispiel sind die Auftragsbücher trotz Corona voll.“

Nordmetall fordert Hilfe

Die Arbeitgeber fordern indes weitere Hilfen vom Staat: „Die Wirtschaft braucht kurzfristig schnell wirkende Konjunkturprogramme, die Industrie langfristig deutliche Steuer- und Abgabenerleichterungen“, so Thomas Lambusch. Die Politik solle stattdessen auf „teure Wahlgeschenke“ wie die Grundrente verzichten.

Von Andreas Meyer