Rostock

Der Weg ins Lieblingsrestaurant, der Familienbetrieb von Freunden – alles ist zerstört. Wenn Hansa-Spieler Björn Rother auf sein Handy schaut, ist da derzeit nicht viel Positives zu sehen. Immer wieder erreichen ihn Bilder und Videos aus Stolberg, seiner Heimat in Nordrhein-Westfalen.

„Gerade am Sonntag war ich noch da. Und jetzt ist alles, wo ich lang- und durchgefahren bin, einfach weg“, sagt er erschüttert. Während Rother in Rostock bei strahlendem Sonnenschein mit der Mannschaft trainiert, kämpfen seine Freunde und Familien um ihre Existenzen.

Opa gehörte zu den Vermissten

Auch für Rother gab es bange Momente. „Mein Opa war kurzzeitig vermisst. Er war wohl auch von den Fluten überrascht worden“, erzählt der 24-Jährige. Glücklicherweise hätte es der Großvater aber doch noch unversehrt nach Hause geschafft. Auch Rothers Eltern und der Bruder, die noch in der Heimat leben, seien gesund. „Ihre Häuser sind ein bisschen höher gelegen. Aber auch sie sind quasi von der Außenwelt abgeschnitten, haben keinen Strom und kaum Wasser.“ Für den Fußball-Profi ist es schwer, seine Angehörigen zu erreichen. „Manchmal, wenn Netz ist, rufen sie an oder schicken eine Nachricht.“

Freunde stehen vor dem Nichts

Im Gespräch mit der OZ wirkt Rother gefasst. Dabei lassen ihn die Bilder seit drei Tagen kaum los. „Denn ich kenne ja die Orte – und die Menschen.“ Die Todesfälle seien natürlich besonders tragisch. „Aber es ist auch furchtbar, wenn man von jetzt auf gleich vor dem Nichts steht“, sagt Rother. Freunde aus seiner Kindheit hätten sich Existenzen aufgebaut, die nun zerstört sind. „Und wir reden nicht nur von kaputt, da ist wirklich nichts mehr da.“

Neben dem Kurzbesuch am Sonntag sei er auch im Sommerurlaub in Stolberg gewesen. Zurück in der Wahlheimat Rostock und fest eingebunden in den Trainings- und Spielplan von Hansa, wollte er dennoch helfen. „Man fühlt sich angesichts der Bilder, Videos und Nachrichten schon machtlos“, gibt Rother zu. Er habe aber direkt mit seinen Teamkameraden gesprochen. „Und viele haben, ohne zu zögern, Geld gegeben. Dafür kann ich den Jungs nur Danke sagen. Ich werde noch etwas draufpacken und hoffe, dass eine schöne Summe zusammenkommt, die ich dann im Namen der Mannschaft in meine Heimat gebe“, sagt der Fußballprofi.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch auf seinen Profilen in den sozialen Netzwerken teilte Rother Spendenaufrufe für die betroffenen Gemeinden. „Es betrifft ja nicht nur Stolberg, aber für mich ist das nun mal meine Heimat“, sagt der Mittelfeldspieler und ergänzt: „Ich kann von niemandem erwarten, dass er sich sechs oder sieben Stunden ins Auto setzt, um vor Ort zu helfen. Aber wenn jeder, der etwas übrig hat, vielleicht mal auf ein Eis verzichtet und etwas gibt, dann kann das schon helfen“, appelliert Rother an die Rostocker.

Hier können Sie spenden: Hilfe für Hochwasser-Gebiet Stolberg: Hier können Sie spenden

Stolz auf den Zusammenhalt der Menschen

Was die Katastrophe einmal mehr zeige, sei die „wahnsinnig tolle Gemeinschaft der Menschen in den Dörfern meiner Heimat“, sagt Rother. Er wisse von ganzen Fußballmannschaften, die zum Helfen ausgerückt wären. Die Menschen vor Ort stünden jetzt noch enger zusammen als sowieso schon. Und das mache ihn stolz.

Kurz vor dem Start der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga schaffe er es selbst zwar nicht mehr in die Heimat. Aber sobald es geht, wird Rother nach Stolberg fahren. Zu Familie, Freunden und den Orten seiner Kindheit. Die nach der Katastrophe vielleicht anders aussehen – aber das Gefühl und die Verbundenheit sind immer da. Auch aus mehr als 600 Kilometer Entfernung.

Von Claudia Labude-Gericke