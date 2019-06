Rostock

Mecklenburg-Vorpommern muss in kommenden Jahrzehnten mit weiterem Einwohnerverlust rechnen. Laut einer Prognose des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung wird die Einwohnerzahl bis zum Jahre 2040 von jetzt 1,61 auf 1,53 Millionen sinken. Das sieht ein mittleres Szenario vor.

Laut Prognose ist mit fortschreitender Überalterung der Bevölkerung in MV zu rechnen. Jede dritte Frau, jeder dritte Mann werde in 20 Jahren 67 Jahre oder älter sein, während der Bevölkerungsanteil der 18 bis 66-Jährigen stark schrumpfe. Prof. Helmut Klüter, Experte für Regionalentwicklung an der Universität Greifswald, hält den Landes-Osten aufgrund großer Landkreise schon jetzt für „mit demokratischen Mitteln nicht regierbar“.

Mittleres Szenario: 80000 Menschen weniger bis 2040

Die Bevölkerungsprognose wird derzeit in den Ministerien erörtert. Fakten: Gut 80000 Menschen sollen 2040 weniger im Land leben als aktuell. Demnach sind die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte (MSE) mit minus 13,0 Prozent und Vorpommern-Greifswald mit minus 12,2 Prozent die großen Verlierer der Bevölkerungsentwicklung. Die Städte Rostock und Schwerin dagegen gewinnen sogar Menschen hinzu. Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) sieht eigene Prognosen bestätigt. „Doch Rostock wächst nicht im Selbstlauf“, so Methling. Das Land müsse die Hansestadt weiter als Wirtschaftsmotor fördern.

Manche Regionen sind in der Altersfalle: Im Kreis MSE sollen laut Prognose in 20 Jahren 36,5 Prozent der Menschen über 67 Jahre alt sein, in Vorpommern-Greifswald 35,9, in Vorpommern-Rügen 35,1 Prozent. Michael Sack ( CDU), Landrat Vorpommern-Greifswald, will dies „nicht als in Stein gemeißelt hinnehmen“. Sack: „Wir unternehmen schon jetzt eine Menge, um junge Menschen in der Heimat zu halten und junge Fachkräfte nach Vorpommern zu holen.“

Sozialministerin: Mehr Pflegebedürftige erwartet

Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) sieht positiv, dass Menschen hier älter werden. Allerdings räumt sie ein: Es gebe vielerorts „große Herausforderungen“, etwa bei seniorengerechter Infrastruktur. Und: Die Zahl der Pflegebedürftigen in MV – mit 5,6 Prozent der Menschen bereits Bundesspitze – werde weiter steigen. Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD) will Wohnungsneubau nur fördern, wenn dieser auch für Senioren geeignet ist. Barrierefreiheit sei auch auf Bahnsteigen und an Bushaltestellen wichtig. Die Prognose zur alternden Bevölkerung komme „nicht überraschend“.

Experte: Land muss Menschen aus Berlin und Hamburg locken

Zweifel an der Verlässlichkeit solcher Prognosen hat Prof. Helmut Klüter. Frühere, Basis für die Landesraumplanung, seien methodisch fragwürdig gewesen: „Keine hat sich bisher als zutreffend erwiesen.“ Das Land könnte durch Verkehrsausbau mit dafür sorgen, dass mehr Menschen, etwa aus Berlin oder Hamburg, herziehen. Als dramatisch sieht Klüter den Rückzug des Staates aus der Fläche an. Die Folgen der Kreisgebietsreform 2011 seien schlimmer als erwartet, abzulesen an AfD-Erfolgen zur Kommunalwahl.

Doch auch gute Nachrichten hat die Prognose: So werde angenommen, dass die Lebenserwartung von Männern und Frauen im Schnitt weiter steigt. In die Schätzungen eingearbeitet ist auch, dass jährlich zwischen 3000 und 4000 Schutzsuchende, also Flüchtlinge, nach MV kommen.

Frank Pubantz