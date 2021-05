Projekt „Digitale Schule“ fortgesetzt: Schüler in MV können kostenlos OZ+ lesen

Rostock

Seit über einem Jahr gehören Homeschooling und Wechselunterricht zum Alltag vieler Schüler, Eltern und Lehrer in MV. Auch in naher Zukunft werden Regelungen und Beschlüsse das Leben an der Schule beeinflussen. Deshalb ist es gerade jetzt wichtig, über die neuesten Geschehnisse informiert zu bleiben.

Ab sofort erfahren Schülerinnen und Schüler wieder aus erster Quelle, was in ihrer Region passiert. Die Fortsetzung des Projektes „Digitale Schule“ wird auch in diesem Jahr von starken Partnern gesponsert. Mit finanzieller Unterstützung der Rostocker Stadtwerke AG und der Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, welche ebenfalls Sponsoren des Projektes „MADS - Medien an der Schule“ sind, können Jugendliche an über 100 Schulen in MV bis zum 09.05.2022 OZ+ kostenlos nutzen.

Der richtige Umgang mit Medien spielt bei Schülerinnen und Schülern eine große Rolle. Mit dem kostenlosen Zugang zu journalistischen Inhalten möchte die OZ die Medienkompetenzen der Jugendlichen stärken und die Schulen in unserem Land bei dieser wichtigen Aufgabe unterstützen.

Von OZ