Promis aus MV berichten: Warum fasten glücklich macht

Rostock

Seit Aschermittwoch läuft traditionell die Fastenzeit bis Ostern. Sieben Wochen mit freiwilligem und selbst entschiedenem Verzicht liegen vor uns. Die Möglichkeiten, sich selbst zu reduzieren, sind zahlreich – eine Zeit ohne Fleisch, Alkohol, Rauchen, Süßigkeiten oder auch digitale Entgiftung steht zur Wahl. In Sachen Klimaschutz stünden auch auf dem Plan: Reduzierung von Müll und Wasserverbrauch beispielsweise.

Erhebliche Entbehrungen sind in der Corona-Zeit ohnehin an der Tagesordnung, doch diese sind fremdbestimmt. Freiwilliger Verzicht ist das Credo in der Fastenzeit. Was kann das bringen und wie halten es die Promis in Mecklenburg-Vorpommern mit der Abstinenz?

„Sieben Wochen ohne“

Theologin Margot Käßmann, die einen großen Teil des Jahres auf der Insel Usedom lebt, weiß von einer Bewegung zu berichten, die heißt „Sieben Wochen ohne“, die jedes Jahr versucht, die Fastenzeit kreativ zu gestalten. „Das finde ich gut. Wir könnten uns in der Zeit bis Ostern fragen, ohne welche Blockaden wir leben wollen. Fasten ist ja traditionell der Verzicht, um frei zu werden von dem, was uns festhält und uns auf das Wesentliche im Leben zu konzentrieren.“

„Sieben Wochen ohne“ – Margot Käßmann plädiert für die Sicht auf das Positive. Quelle: OZ

Die Tradition der Fastenzeit neu interpretieren. Weg von alten Mustern, hin zu neuem Denken, negative Gedanken loslassen. Margot Käßmann: „Dieses Jahr könnten wir versuchen, jeden Tag etwas Positives zu tun oder zu denken. Heute ein Lächeln an der Supermarktkasse oder einen Brief schreiben an den einsamen Onkel, die Freundin zu einem Spaziergang abholen.“ Die sieben Wochen bis Ostern positiv gestalten. „Zumindest innerlich Abstand gewinnen“ von all dem „Fasten“, zu dem wir seit Monaten gezwungen werden.

„Digitale Entgiftung“ nicht möglich

Eher klassisch hält es Till Backhaus (SPD), Minister für Landwirtschaft und Umwelt, in der Fastenzeit. Er verzichtet bis Ostern auf Alkohol und lässt die Schokolade weg. „Digitale Entgiftung“ hingegen lässt sein Amt kaum zu. Aber immerhin lässt er nach 22 Uhr sein Tablet liegen.

„Ich habe alle Laster mit einem Hänger abgelegt“

Gerd Brummund alias Willi Freibier erlebt die Fastenzeit auf Usedom. Der Entertainer, Musiker und Sänger lebt prinzipiell sehr gesund, raucht schon seit 35 Jahren nicht mehr. „Ich trinke kaum Alkohol, verzichte auf Frauen und Naschen. Ich habe alle Laster mit einem Hänger abgelegt. Beim Fasten sollte man etwas machen, das einen fordert.“

Mit einem Augenzwinkern fügt das humorige Multitalent hinzu: „Ich habe mich entschlossen, bis Ostern nicht aufzutreten. Das ist hart, ich trete für mein Leben gerne auf. Musik ist für mich das Schönste. Der liebe Gott wird sagen, was ist das nur für ein harter Kerl.“

Ernährung ohne Kohlenhydrate

Der international erfolgreiche Springreiter Holger Wulschner aus Passin (Landkreis Rostock) klammert nicht nur in der Fastenzeit eine Zutat beim Essen generell aus. „Ich ernähre mich ohne Kohlenhydrate. Zurzeit arbeite ich ein bisschen mehr und miste die Pferdeboxen aus, das beansprucht die Muskulatur anders. Und man kommt auf andere Gedanken. An die Fastenzeit selbst denke ich eher nicht.“

Holger Wulschner mit Petty Blue ernährt sich immer ohne Kohlenhydrate Quelle: Stefan Ehlers

Das Fastenhoch ist wie eine Euphorie

Fastenbegleiterin Antje Schönemann aus Rostock betreibt das Fasten seit 13 Jahren professionell und steht Fastenwilligen mit Rat und Tat zur Seite. Wer einmal richtig fastet und auf feste Nahrung komplett verzichtet, spürt den positiven Effekt so: „Wenn man die ersten Tage gut überstanden hat, kommt das Fastenhoch, das mit einer Euphorie zu vergleichen ist. Verfällt man nach dem Fasten nicht gleich wieder in alte Muster, dann behält man das Gefühl noch länger.“

Außerdem hat das Fasten laut Schönemann noch einen weiteren reinigenden Aspekt: „Man kann mit seinem ganzen Leben aufräumen, ganz ohne Druck. Erst wird der Körper gereinigt und dann möchte man um sich herum aufräumen.“ Das klingt doch nach einem satten Frühjahrsputz für Körper und Seele.

Von Anja von Semenow