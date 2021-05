Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter können in Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein wieder Freier empfangen. In vielen Bundesländern, darunter auch Mecklenburg-Vorpommern, ist der Neustart aber noch nicht absehbar. Die Corona-Zwangspause habe viele Prostituierte in die Illegalität getrieben, erklärt der Berufsverband.