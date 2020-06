Protest gegen Borchardt: FDP hisst DDR-Flagge vor Gericht in Greifswald

Nachdem die AfD am Donnerstag angekündigt hat, Barbara Borchardt (Linke) als Landesverfassungsrichterin in MV abwählen zu lassen, wehte am Abend eine DDR-Fahne vor dem Landesverfassungsgericht in Greifswald. Dahinter steckt die FDP. Borchardt solle sich wie zu Hause fühlen.