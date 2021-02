Schwerin

Stell dir vor, der Landtag beschließt wegen der Corona-Pandemie ein neues Wahlgesetz – dieses wirkt aber noch gar nicht. Vor dieser Situation sehen sich kleine Parteien, die derzeit nicht in Landtag oder Bundestag vertreten sind. Sie müssen nämlich hunderte Unterstützerunterschriften sammeln, um überhaupt zu den Wahlen zugelassen zu werden. Fast unmöglich im harten Lockdown.

Kleine Parteien haben nur bis Juni Zeit

Dem wollte der Landtag abhelfen, hat es aber noch nicht. Denn im neuen Gesetz steht: Das Parlament müsse noch einmal feststellen, dass der Notfall eingetreten sei, um neue Regelungen umzusetzen. Erst dann erlässt das Innenministerium eine Rechtsverordnung, die wiederum zu bestätigen ist. Im Gespräch: weniger Unterstützerunterschriften für kleine Parteien, eine Wahl allein als Briefwahl und Kandidatenaufstellung von Parteien auch ohne Präsenzsitzungen.

„Damit ist immer noch nichts klar“, moniert Gustav Graf von Westarp, Landesvorsitzender der Freien Wähler. Er fordert schnellstens eine verbindliche Regelung, denn bereits in vier Monaten müsse seine Partei alle Unterlagen bei der Landeswahlleiterin einreichen. Unzufrieden ist auch Dennis Klüver, Piratenpartei MV, mit der aktuellen Situation. „Das ist ein Hinhalten.“

Westarps Vorschlag: Allen Mini-Parteien, die 2016 an der Landtagswahl teilnahmen, müssten die Unterstützerunterschriften erlassen werden. Was ihn auch wurmt: Der Landtag müsste erneut abstimmen, um den Daumen für die kleinen Parteien zu senken oder zu heben – laut Gesetz eine „Kann“-Bestimmung. „Es ist nicht auszuschließen, dass parteipolitische Interessen reinspielen“, so Westarp. Kleine Parteien seien nun einmal für die großen auch Konkurrenz um entscheidende Prozentpunkte.

Noch habe das geänderte Wahlgesetz keine praktischen Auswirkungen, bestätigt das Innenministerium. „Der Landtag ist sogar an zwei Stellen gefordert“, so Sprecherin Marion Schlender. Zunächst müsse er feststellen, dass es ein Problem gibt, dann einer Verordnung zustimmen. Das könnte noch Monate dauern.

Von Frank Pubantz