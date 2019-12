Protest vor Debatte über Haushalt in MV – Opposition kritisiert „Arroganz der Macht“

Schwerin

Wenn’s ums Geldverteilen geht, ist Protest programmiert. Bevor der Landtag am Mittwoch den Doppelhaushalt 2020/21 mit Rekordinvestitionen absegnet, haben einige Kritiker ihre Forderungen aufgemacht. So fordert die Lehrergewerkschaft deutlich mehr Geld für Schulen und Lehrer in MV.

Mehr als 8000 Unterschriften haben die Landesvorsitzenden Annett Lindner und Maik Walm an den Landtag übergeben. Vertreter von Wirtschaft und Gewerkschaften forderten in letzter Minute per Brief ein landesweites, vergünstigtes Azubi-Ticket für Bus und Bahn. Fast 20 Vertreter der Usedomer Eisenbahnfreunde machen sich schließlich vor dem Landtag für den Wiederaufbau der Karniner Brücke und eine Bahnanbindung bis Berlin stark. „Die Bahn ist die einzige Rettung für unsere Insel“, sagt Initiator Günther Jikeli – und redet auf Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) ein.

Schwesig : „Wir nehmen die Bürger ernst“

„Wir haben zugesagt, dass wir die Bürger ernst nehmen“, sagt Schwesig später im Landtag. Damit meint sie die Usedomer. 2,9 Millionen Euro stellt das Land ein, um den Bau der Karniner Brücke prüfen zu lassen, längst abgestimmt in SPD-Kreisen. Auch Jikeli ist SPD-Mann.

Zu GEW und Azubi-Ticket sagt Schwesig nichts. Dafür zum Haushalt mit „klaren Schwerpunkten“ bei Wirtschaft, Kitas und Schulen, Finanzausstattung der Kommunen, Polizei und Infrastruktur.

AfD und Linke greifen die Koalition scharf an

Die Opposition stellt sich den Regierenden bei der Königsdebatte in den Weg. Einen ganzen Tag diskutiert der Landtag über den Haushalt, Position für Position. Ein Grund: SPD und CDU hätten im Vorfeld fast alle Anträge der Opposition abgelehnt, fast ohne Diskussion. 89 von 91 der Linke, alle 144 der AfD.

Jeannine Rösler kritisiert eine „Arroganz der Macht“ und „Schönfärberei“, Nikolaus Kramer ( AfD) unterstellt den Koalitionären Bürgerferne, da trotz Bevölkerungsrückgang mehr Stellen in den Ministerien geschaffen werden: „Bedient sich da ein abgehobener Apparat, der mit der Lebenswirklichkeit der Bürger nichts zu tun hat?“ Vincent Kokert ( CDU) sieht den Haushalt als Ergebnis „vernünftiger Regierungsarbeit“. Alle wissen, dass am Ende SPD und CDU doch die Mehrheit haben.

Die Fakten: Jeweils gut neun Milliarden Euro Einnahmen und Ausgaben hat der Landeshaushalt 2020 und 2021. 1,7 Milliarden Investitionen im kommenden Jahr sind Rekord. Mehr Geld gibt es für Kita-Beitragsfreiheit, neue Polizisten, Schulbau, Lehrervergütung und Breitbandausbau. Dafür schmelzen die Reserven – was Kritiker als leichtsinnig für die Zukunft des Landes einschätzen.

Von Frank Pubantz