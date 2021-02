Graal-Müritz

Die Wogen an der Ostsee sind in Graal-Müritz gerade alles andere als geglättet. Denn die Vorstellung, dass aus dem alten Hotel „Ostseewoge“ mal ein achtgeschossiger Neubau werden könnte, erhitzt in dem Ostseeheilbad derzeit die Gemüter. Vor Kurzem übergab Udo Schumann an die Bürgermeisterin Benita Chelvier eine Petition mit mehr als 2300 Unterschriften.

„Wir sind nicht gegen Fortschritt, aber wir wollen, dass unser Wald und unsere Natur geschützt werden“, sagt Udo Schumann, der mit seiner Tochter Lara Schumann und Helge Buuk die Unterschriftensammlung ins Leben gerufen hat.

Keine Transparenz bei den Planungen?

Aufmerksam auf die Pläne wurden die Graal-Müritzer, als auf der Gemeindevertretersitzung Ende des vorigen Jahres der B-Plan für den Seebrückenvorplatz zum neunten Mal geändert wurde und in Machbarkeitsstudien von mehr als 200 Betten und einer Höhe bis acht Geschosse die Rede war. „Es ging bisher immer um die Entwicklung des Seebrückenvorplatzes. Hier sollten viele schöne Sachen entstehen, aber als wir das von dem Hotelneubau erfahren haben, fielen wir aus allen Wolken“, sagt der 54-Jährige empört.

Der Graal-Müritzer ärgert sich darüber, dass seiner Auffassung nach keine Transparenz bei der Planung stattgefunden hat: „Es wusste keiner Bescheid. Die Bürger wurden über die Vorhaben nie öffentlich informiert. Es wurde nichts ausgehängt.“

Investor versteht Aufregung nicht

Die Rathauschefin Benita Chelvier sagt zu den Vorwürfen: „Eine beabsichtigte Informationsveranstaltung konnte pandemiebedingt bisher leider nicht stattfinden. Zusammen mit dem Eigentümer und dem Planer beabsichtige ich hier, über die Planungsabsichten zu informieren und die vorgelegten Machbarkeitsstudien vorzustellen.“ Sie betont außerdem, dass es sich um ein laufendes B-Plan-Verfahren handele, das weder abgeschlossen noch zu Ende geführt ist.

Der Eigentümer der „Ostseewoge“ Hans-Peter Schirm kann die Aufregung der Bürger nicht nachvollziehen: „Ich habe noch nicht mal mit der Planung begonnen. Baue aber höchstens vier bis fünf Geschosse hoch und gehe nicht über die jetzige Höhe hinaus.“ Mehr könne er sich finanziell auch gar nicht leisten. Seit sieben Jahren gehört ihm und betreibt er das Hotel in bester Lage.

Neubau soll dauerhaft Arbeitsplätze schaffen

Den Vorwurf in der Petition, es müsse für sein neues Hotel Küstenwald abgeholzt werden, kann er nicht nachvollziehen: „So etwas habe ich nicht vor und würde auch kein Mensch genehmigen.“

In der „Ostseewoge“ arbeiten 15 Menschen, in der Saison von Mai bis Oktober 30. „Ich möchte, dass sie das ganze Jahr über Arbeit haben. Die meisten meiner Mitarbeiter kommen aus dem Ort“, sagt er. Der Hotelneubau würde frühestens in fünf oder sechs Jahren beginnen. „Vorher habe ich gar kein Geld dafür“, sagt Hans-Peter Schirm.

Neubau wirtschaftlicher als Sanierung

Eine Sanierung sei unwirtschaftlich, daher plane er einen Neubau. „Die Bausubstanz ist durch Wasserschäden mittlerweile sehr schlecht, die Raumaufteilung ungünstig und das Haus sieht auch einfach nicht mehr schön aus“, sagt der 53-jährige Thüringer. Außerdem betont Hans-Peter Schirm, dass er die Planung der Gemeinde weder gewünscht noch in Auftrag gegeben habe.

„Die Machbarkeitsstudien hat die Gemeindevertretung beauftragt, um mehr Entscheidungssicherheit zu gewinnen. Etwa wie verschiedene Baukörper in bestimmten Größen, aber auch Höhen auf dem Platz wirken. Es sind noch keine detaillierten Planungen, sondern Architektenstudien“, sagt Benita Chelvier.

Öffentliches Schwimmbad geplant

Dennoch ist sie als Bürgermeisterin aufgeschlossen gegenüber einem erhöhten Neubau: „Da die verfügbare Fläche hier eng begrenzt ist, müssen wir zwangsläufig auch in die Höhe denken. Ich wünsche mir als Abschluss – egal welche Höhe – eine öffentliche Nutzung, zum Beispiel ein Restaurant, Café oder eine Bar.“

Die in der Studie genannten 200 Betten für das neue Haus will der Investor nicht umsetzen. „Ich baue vielleicht für 160 Betten“, sagt er. Damit würde er die jetzige Anzahl verdoppeln. Außerdem plant er ein öffentlich zugängliches Schwimmbad mit Wellnessbereich. Und kritisiert gleichzeitig: „Graal-Müritz hängt in dem Bereich 20 Jahre hinterher. Im Winter ist der Ort hier leer und die Bürgersteige werden hochgeklappt.“

