Neubrandenburg

Am Landgericht Neubrandenburg hat am Donnerstag ein Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes begonnen, der im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex von Münster (Nordrhein-Westfalen) steht. Die Vorsitzende Richterin Daniela Lieschke schloss die Öffentlichkeit aber kurz nach Beginn wieder aus, noch bevor die Anklage verlesen wurde. Grund dafür sei, dass schutzwürdige Interessen des Angeklagten und des Opfers berührt würden. Zudem gehe es auch um eine Unterbringung des 35-jährigen Angeklagten in einer psychiatrischen Einrichtung.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) vor, einen neunjährigen Jungen vier Mal auf schwere Art und Weise sexuell misshandelt zu haben. Die Taten, an denen auch der Stiefvater des Jungen beteiligt gewesen sein soll, hätten sich zwischen Januar und Juli 2019 in der Region Ueckermünde ereignet. Das Urteil soll öffentlich verkündet werden.

Von dpa