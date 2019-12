Stralsund

Ein Geländewagen rast in das Stauende und prallt auf einen Kleinwagen. Darin sterben zwei Frauen. Das Amtsgericht Stralsund hat den Unglücksfahrer aus Dänemark zu einem Jahr und sechs Monaten zur Bewährung und zur Zahlung von je 2500 Euro an die Familien der Opfer verurteilt.

Der Staatsanwalt hatte zuvor dafür plädiert, dass der Angeklagte eine Bewährungsstrafe von einem Jahr erhält und 4000 Euro für soziale Einrichtungen zahlen soll. Die Nebenklage forderte zwei Jahre und zusätzlich zu den 4000 Euro noch 1500 Euro für die Grabpflege des Opfers. Der Verteidiger hatte sich der Forderung des Staatsanwalts angeschlossen.

Opfer um Entschuldigung gebeten

Der heute 37 Jahre alte Mann aus Dänemark war wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Er war im August 2018 mit seinem Geländewagen bei Tempo 130 bis 160 auf der A20 auf das Auto am Stauende aufgefahren. Der Kleinwagen war dadurch in die Luft geschleudert worden und auf dem Dach liegen geblieben.Die Fahrerin und die Beifahrerin, 34 und 31 Jahre alt, starben am Unfallort. Sie stammten aus Rostock.

Der Mann wurde nach Angaben von Amtsgerichtsdirektor Sascha Ott selbst erheblich verletzt und leidet unter schweren psychischen und physischen Folgen. Er hatte gestanden, den Unfall verursacht zu haben, und bat die Angehörigen der Opfer unter Tränen im Prozess um Entschuldigung.

Lesen Sie auch:

Tödlicher Auffahrunfall bei Tribsees: Angeklagter weint mit der Mutter eines Opfers

Zwei Tote am A-20-Loch: Stehen die Schilder falsch?

Von Axel Büssem