Neubrandenburg

Am Amtsgericht Neubrandenburg ist am Dienstag der Prozess um eine Gewaltattacke auf zwei Asylbewerber in Friedland bei Neubrandenburg fortgesetzt worden. Das Gericht will die Plädoyers beider Seiten hören und am Nachmittag das Urteil verkünden. Den 31 und 22 Jahre alten Deutschen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Laut Anklage waren zwei Asylbewerber aus Eritrea im April 2018 auf Rädern an etwa sechs Betrunkenen vorbeigefahren, die sich mit zwei Hunden am Erholungsgebiet Mühlenteich aufhielten.

Die Angeklagten sollen sie gestoppt, geschlagen und ihre Räder in den Teich geworfen haben. Die Geschädigten konnten flüchten und riefen die Polizei. Der 31-Jährige hat eine Attacke vor Gericht zugegeben, sein Bekannter schwieg bisher. Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt, weil es anfangs hieß, dass Hunde auf Ausländer gehetzt wurden. Davon rückten Ermittler später aber wieder ab.

RND/dpa