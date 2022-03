Neubrandenburg

Im Prozess um eine in Brand gesetzte Frau in Neubrandenburg haben Zeugen die dramatische Situation im Oktober in einem Mehrfamilienhaus beschrieben. „Wir haben einen großen schlanken Mann flüchten sehen und sind schnell nach oben gelaufen, weil der Rauchmelder losging“, sagte eine Nachbarin des 33-jährigen Opfers am Dienstag vor dem Landgericht Neubrandenburg. Man habe dann im fünften Geschoss an die Wohnungstür geschlagen, damit jemand das Baby aus der Wohnung herausgibt. Die Oma habe dies dann getan. Kurz danach traf die alarmierte Polizei ein.

Die 33-Jährige erlitt schwere Brandverletzungen, überlebte jedoch nach etlichen Operationen. Auch ihre Mutter und das Kleinkind überlebten - weil Nachbarn schnell die Feuerwehr und Hilfe holten.

Festnahme nur Stunden nach der Flucht

Ein Beamter schilderte am Dienstag, das 33-jährige Opfer sei blutend und mit völlig verbrannter Kleidung im Flur der Wohnung gefunden und herausgezogen worden. Das Feuer sei bereits gelöscht gewesen. Dann habe man die Frau eine Etage tiefer getragen, wo sie von Rettern übernommen wurde.

In dem Prozess ist ein 56-jähriger Polizist wegen versuchten Mordes angeklagt. Er soll die Frau und ihre Mutter im Streit um eine Vaterschaft bewusstlos geschlagen und die 33-Jährige mit Brennspiritus in Brand gesetzt haben. Dann war er geflohen, wurde aber wenige Stunden später in Wismar festgenommen.

Feuer gelegt um Spuren zu verwischen?

Der Angeklagte hatte den Besuch und Streit im Oktober in der Wohnung in Neubrandenburg zu Prozessbeginn gestanden. Er habe zwar Feuer am Flurfußboden gelegt, aber nur, um Spuren zu beseitigen. Er habe die Frau nicht anzünden wollen. Die Situation sei vollkommen außer Kontrolle geraten, als beide Frauen plötzlich laut geschrien hätten.

Der Prozess wird am 29. März fortgesetzt. Das Opfer soll später gehört werden. Mit einem Urteil wird Anfang Mai gerechnet.

