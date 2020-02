Prozess um totes Baby in Rostock: Wer ist die Angeklagte Cindy P.?

Rostock

Was trieb Cindy P. dazu, ihr Neugeborenes in Rostock erfrieren zu lassen? Dieser Frage geht das Amtsgericht derzeit nach. Am Mittwoch wurde der Prozess fortgesetzt. Ramona Strohm, Fachärztin für Neurologie und spezielle forensische Psychologie, erstellte ein psychologisches Gutachten der Mutter. Nach ihrer Einschätzung befand sich die 26-Jährige zum Zeitpunkt der Geburt in einem psychischen Ausnahmezustand.

Cindy P. wird vorgeworfen, Ende Mai 2019 ihr Baby neben einer steinernen Tischtennisplatte in Lichtenhagen geboren und dann in einem Gebüsch abgelegt zu haben. Sie habe den Säugling sich selbst überlassen. Das Kind ist an Unterkühlung gestorben.

Die Expertin zeichnete ein zwiespältiges Bild der Angeklagten. Cindy P., so erklärte die Medizinerin, sei in ihrem Elternhaus behütet und geborgen, teilweise verwöhnt, aufgewachsen. Zu ihren Eltern habe sie stets ein gutes Verhältnis gehabt. Angesichts der Tatsache, dass ihr Mutter und Vater viele Dinge abnahmen und für sie Probleme aus der Welt schafften, empfand sie es als angenehm, weiterhin mit den Eltern unter einem Dach zu wohnen. Der Prozess der Abnabelung habe bei ihr mehr Zeit als allgemein gewöhnlich gedauert, hob Ramona Strohm hervor und sprach von einer Reifungsverzögerung.

Aufgrund ihrer relativ geringen Intelligenz (IQ 62) sei sie nicht in der Lage gewesen, Alltagsprobleme ohne Hilfe zu meistern. Sowohl in der schulischen Bildung, als auch in der Ausbildung zur Servicekraft in einem Pflegeheim war sie auf Fördereinrichtungen angewiesen. Die Psychologin bescheinigte ihr dennoch den Willen, einen beruflichen Abschluss zu erreichen.

Erneute Schwangerschaft verschärfte die Probleme

Die Trennung vom Elternhaus erfolgte 2013, als sie Mutter eines Sohnes wurde und mit Marco N., Vater des Kindes, zusammenzog. Bei der Alltagsbewältigung hatte sie nun allerdings noch mehr Probleme, Beruf, Kind und Partner unter einen Hut zu bekommen.

Zu einer psychologischen Ausnahmesituation kam es, als sie sich 2017 von Marco N. trennte. Dieser drohte ihr, das Sorgerecht für das gemeinsame Kind zu beantragen. Die Angst, ihr Kind zu verlieren, verstärkte sich, als sie 2018 erneut schwanger wurde. Auf Andeutungen zu einer möglichen Schwangerschaft erhielt sie zur Antwort, dass sie schon so mit ihrem Leben und einem Kind nicht zurechtkäme. Das alles hielt sie wohl davon ab, sich zur erneuten Schwangerschaft zu bekennen.

Alles verdrängt – Geburt kam tatsächlich überraschend

Sie tat alles, um die Schwangerschaft zu verdrängen. Bis zuletzt wollte sie es nicht wahrhaben. Dieses Verdrängen führte soweit, dass sie schließlich von der Geburt selbst überrascht wurde und sich aus ihrer Sicht in einer aussichtslosen Lage befand.

„Frau P. befand sich in einem Zustand der Panik, der Ratlosigkeit und der Angst“, beschrieb Ramona Strohm die Situation vor und nach der nächtlichen Entbindung. Nachdem das Kind zur Welt kam, sei die Mutter davongelaufen, ohne zu wissen, was sie wollte. „Sie hatte keinen Plan“, betonte die Psychologin.

Richter Peter Goebels ergänzte, dass Cindy P. entgegen anders lautenden Berichten das Baby auch nicht versteckt, sondern offen abgelegt habe. Für ihn ein Indiz, dass „das nicht geplant war“.

Gutachterin: Cindy P. befand sich in psychischen Ausnahmezustand

Am nächsten Tag sei die Angeklagte ihren gewohnten Geschäften nachgegangen. Die Gutachterin erklärte: Cindy P. habe sich dadurch ablenken wollen – ihre Art von Bewältigung und ein Selbstschutz. Angeblich vorhandene Gedächtnislücken könnten dafür sprechen, dass die junge Frau das Problem bis jetzt verdränge.

Gutachterin Strohm betonte abschließend erneut, dass sich Cindy P. zum Zeitpunkt der Geburt in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Ursächlich für ihre Tat war eine Verhaltensstörung unterstrich sie. Sie betonte zudem, dass die Prognose günstig sein, dass Cindy P. eine solche Tat nicht noch einmal wiederholen werde.

Die Angeklagte hielt während der Ausführungen den Kopf gesenkt, ließ keine Regungen erkennen. Nachdem das Gutachten vorgetragen worden war, schloss das Gericht die Beweisaufnahme. Am 26. Februar werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Schlussplädoyers gehalten – das Urteil soll am 4. März gesprochen werden.

