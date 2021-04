Prüfungen, Präsenz, Pausen: Das fordern die Schüler aus MV von der Regierung

Rostock

Die Schüler aus MV wollen endlich wieder weg vom Rechner und zurück in die Klassenzimmer. „Nach den vier Wochen Lockdown fordern wir mindestens sechs Unterrichtseinheiten in Präsenz pro Woche – also quasi sechs Stunden pro Klasse“, sagt Anton Fischer. Der Vorsitzende des Landesschülerrates (LSR) hat mit seinen Mitstreitern einen Katalog an Forderungen für die Landesregierung in Schwerin erarbeitet.

Insgesamt werden in dem Papier neun Punkte aufgeführt. „Aber für uns ist das Wichtigste, dass wir bald alle in Präsenz zurückkehren können“, sagt Fischer. Nach dem derzeitigen Lockdown, der gerade bis 22. Mai verlängert wurde, bleiben in MV nur noch vier Wochen bis zum Start der Sommerferien. Diese kurze Zeit wollen die Schüler maximal nutzen. „Denn die vergangenen Monate haben gezeigt, dass der Distanzunterricht nicht den Austausch mit den Lehrkräften ersetzen kann“, erklärt der 18-Jährige aus Wismar. Um die begrenzte Zeit effektiv zu nutzen, sollten zudem im Präsenzunterricht Inhalte vermittelt und nicht nur Aufgaben bearbeitet werden, heißt es im Papier des Landesschülerrates.

Präsenz auch bei Inzidenz über 100 möglich

Obwohl er zuerst Zustimmung fand, sollte der vor dem erneuten Lockdown in MV beschlossene Stufenplan für Schulbesuche nach Ansicht des Landesschülerrates dringend nochmal überarbeitet werden. Das Gremium fordert, den Schülern auch bei einer 7-Tages-Inzidenz über 100 Präsenzunterricht zu ermöglichen. Das war vom Land bisher ausgeschlossen worden. „Liegt der Wert unter 100, erhalten Schüler bis Klasse sechs sowie Abschluss- und Vorabschlussklassen regelmäßig Präsenz- und alle anderen Wechselunterricht“, erklärt Fischer das Ansinnen der Schülervertreter und ergänzt: „Liegt der Wert drüber, bleiben die Regeln bestehen. Allerdings sollte in diesem Fall die Präsenzpflicht aufgehoben werden.“ Förderschüler sollten vollumfänglich in Präsenz unterrichtet werden – auch hier würde die Pflicht dazu aber bei einer Inzidenz über 100 entfallen. Ein Stichtag zur Entscheidung über das Unterrichtsmodell für die kommenden Tage soll nach Meinung des LSR beibehalten werden.

Technik für Lehrer fehlt

Auch beim Onlineunterricht sieht der Landesschülerrat Verbesserungspotenzial: Schüler, die zuhause über kein stabiles Internet verfügen oder das nicht finanzieren können, sollten eine SIM-Karte gestellt bekommen, damit sie am Distanzunterricht teilnehmen können, so Fischer. Zudem müssten Lehrer verpflichtet werden, Videokonferenzen abzuhalten, um den digitalen Austausch zu fördern. Doch dafür fehle derzeit die Technik. „Die Geräte für die Lehrkräfte sind flächendeckend noch nicht angekommen“, kritisiert der Vorsitzende.

Damit die Kinder und Jugendlichen konzentriert bleiben, sollten die Onlinelerneinheiten auch nicht länger als 60 Minuten dauern. „Die Stunden sollen zur Wissensvermittlung sowie für Feedback und Fragen genutzt werden und nicht zur kontrollierten Aufgabenbearbeitung“, gibt Anton Fischer die Richtung vor. „Unterricht zu Hause meint auch nicht, dass die Schüler den ganzen Tag Zeit vor dem Computer verbringen sollen“, stimmt Henning Lipski, Sprecher des Bildungsministeriums, zu. Bereits jetzt gebe es – je nach Alter der Schüler – unterschiedliche Zeitspannen für das Lernen zu Hause: Von drei Blöcken mit maximal 45 Minuten für Erstklässler bis hin zu insgesamt neun jeweils halbstündigen Einheiten für Zehntklässler.

Keine Frischluftpausen bei der Prüfung

Zur Erhöhung des Infektionsschutzes sprechen sich die Schülervertreter auch für eine klar kommunzierte Teststrategie aus. Zudem sollten in den Klassenzimmern Luftfilter installiert werden. Das Bildungsministerium hat da auch nichts dagegen – allerdings sind laut Henning Lipski die Schulträger, also die Kommunen und Landkreise, für die Gebäudeausstattung und damit auch die Filter zuständig. „Wir halten uns an die Empfehlungen des Bundesumweltamtes, wonach alle 20 Minuten fünf Minuten gelüftet werden soll“, erklärt der Sprecher. Mobile Anlagen seien allenfalls als Ergänzung, aber nie als Ersatz fürs Lüften zu verstehen.

Lipski versprach, dass die Forderungen im Ministerium Beachtung finden würden. Einem Wunsch des Landesschülerrates erteilte er allerdings direkt eine Absage: Gestaffelte Pausen im Freien, um während der gerade gestarteten Abschlussprüfungen mit Mund-Nase-Maske „durchatmen und die Gedanken neu sammeln zu können“, wie die Schüler fordern, seien laut des Sprechers leider nicht möglich.

