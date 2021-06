Viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern freuen sich über die Corona-Lockerungen und darüber, wieder mehr Menschen treffen zu können. Anderen bricht beim Anblick von überfüllten Plätzen zum Beispiel an Urlaubs-Hotspots der kalte Angstschweiß aus. Prof. Dr. Eva-Lotte Brakemeier, Psychologin an der Uni Greifswald, erklärt, welche Strategien helfen, wenn nach der Pandemie die Panik kommt.