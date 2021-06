Rostock

Auch wenn die Fußball-EM 2021 wegen Corona nicht in großen Public-Viewing Veranstaltungen gefeiert werden kann, gibt es in MV einige öffentliche Orte, an denen die Spiele gezeigt werden. Wegen der immer noch geltenden Corona-Auflagen laufen die EM-Spiele vor allem auf Fernsehern oder Leinwänden in Biergärten. Der Vorteil: Dort darf im Gegensatz zu Veranstaltungen sogar Alkohol ausgeschenkt werden.

Was in den einzelnen Regionen in MV los ist und wo Sie sich in kleinen Gruppen zusammensetzen zum Fußball schauen können, haben wir Ihnen hier zusammengestellt:

Kühlungsborn

Auf dem Baltic Platz im Ostseebad Kühlungsborn ist neben dem Riesenrad hat Patrick Greier, Besitzer des Fahrgeschäftes, eine Außengastronomie aufgebaut: das „Ambiente & Meer“. Dort gibt es neben Speisen und Getränke auch die Möglichkeit des Public Viewing.

Wismar

In Wismar gibt es am heutigen Dienstag eine Veranstaltung zur Hochbrücke. Im Anschluss können sich die Menschen dort auch das EM-Spiel Deutschland gegen Frankreich anschauen.

Bergen

Auch in Bergen auf Rügen gibt es eine Möglichkeit, sich das Spiel an einem öffentlichen Ort anzuschauen. Die Tickets dafür sind jedoch begrenzt.

Rostock

In der Hansestadt Rostock sind zwar oftmals Reservierungen notwendig, aber auch dort bieten einige Lokale das gemeinsame Fußball schauen an.

