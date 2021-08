Pütnitz

An diesem Wochenende darf in Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten die 20. Ausgabe des Internationalen Ostblock-Fahrzeugtreffens stattfinden. Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, sind die Macher vom Technikverein Pütnitz e.V. froh, in diesem Jahr besondere Fahrzeuge und ihre Besitzer begrüßen zu dürfen. Es werden 5000 bis 7000 Besucher erwartet. Die OZ klärt die wichtigsten Fragen:

Wann findet das Ostblock-Fahrzeugtreffen statt?

Das Ostblock-Fahrzeugtreffen findet vom 27. bis zum 29. August 2021 im Technik-Museum in Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten statt. Am Freitag geht es bereits um 15.30 Uhr los. Am Sonnabend und Sonntag öffnet das Gelände um 10 Uhr.

Welche Höhepunkte erwarten die Besucher?

Es werden etwa 2000 historische Fahrzeuge erwartet. Am Freitag um 15.30 Uhr startet der Fahrzeugkorso von Ribnitz nach Damgarten, bei dem die Gefährte bewundert werden können. Am Sonnabend findet ab 11 Uhr die große Fahrzeugparade statt.

Am Samstagabend gegen 23.45 Uhr startet dann das große Höhenfeuerwerk. Dieses wird von einem Ponton auf dem Ribnitzer See gezündet. So können es nicht nur die Gäste von Pütnitz aus sehen, sondern auch die Ribnitzer, Damgartener sowie die Bewohner von Körkwitz und Dierhagen. Zuvor wird die Band „Ostrocker“ auf dem Gelände auftreten.

Wer Fragen zu den historischen Fahrzeugen hat, kann mit den Besitzern und Technik-Freaks vor Ort ins Gespräch kommen und vielleicht sogar mal mit einem Panzer, Lkw oder anderem Fahrzeug mitfahren.

Wo genau befindet sich das Gelände?

Das Technik-Museum in Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten liegt etwas abgelegen vom Ort Pütnitz in einem angrenzenden Waldgebiet auf dem ehemaligen Militärareal in der Flugzeugallee 5. Es wird einen Shuttle-Service von den Parkplätzen zum Veranstaltungsgelände geben.

Was kostet der Eintritt?

Besucher des 20. Internationalen Ostblock-Fahrzeugtreffens können sich vor Ort anmelden, aber auch im Internet. Tagesgäste bezahlen 10 Euro. Wer als aktiver Teilnehmer anreist, muss 120 Euro bezahlen.

Was ist neu?

Zum ersten Mal wird es eine eigene Radio-Sendung zum 20. Internationalen Ostblock-Fahrzeugtreffen geben. Von 10 bis 16 Uhr erfahren Besucher spannende Informationen über das Event im Hanse Radio.

Aufgrund der Pandemie gibt es in diesem Jahr auch eine digitale Anmeldung. Zudem wird es aufgrund der Corona-Auflgen kein Frühstück oder Mittag für die Teilnehmer geben. Es können jedoch Frühstückspakete und zum Mittag Erbsensuppe zum Mitnehmen gekauft werden.

Ansonsten gilt die Corona-Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Von liwa