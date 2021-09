Ribnitz-Damgarten/Leutkirch

Hier mit Pauken und Trompeten begrüßt, dort davongejagt. Und Ribnitz-Damgarten beziehungsweise Pütnitz ist das nächste Vorhaben. Der Ferienparkriese Center Parcs will auf dem ehemaligen Militärgelände investieren. 2800 bis 3200 Betten können entstehen. Die Beteiligten arbeiten seit Monaten an den Planungen. Fragen von Bürgern und Argumente von Kritikern versuchten die Verantwortlichen regelmäßig zu begegnen, sei es in umfangreichen Interviewformaten in der OZ oder zuletzt mit zwei Bürgerforen.

Doch in Erinnerung an die jüngste Bürgerrunde in Damgarten schenkt mancher den Argumenten und Antworten der Beteiligten vor Ort keinen Glauben. Grund genug mal dort nachzufragen, wo zuletzt ein Center-Parcs-Resort eröffnete.

Hans-Jörg Henle war es selbst, der bei Center Parcs 2008 anklopfte. Henle ist im selben Jahr zum Oberbürgermeister der Stadt Leutkirch im Allgäu (Baden-Württemberg) gewählt worden. Und ganz in der Nähe wurde 2018 der jüngste Center Parcs eröffnet. „Für uns hat sich das auf jeden Fall ausgezahlt“, sagt Henle.

Ehemalige Munitionsanstalt

Die Region ist durchaus vergleichbar mit Ribnitz-Damgarten. Leutkirch liegt im Allgäu, etwa 50 Kilometer nordnordöstlich von Lindau am Bodensee entfernt. Von etwa 23 000 Einwohnern lebt etwa die Hälfte in der Kernstadt, die andere Hälfte in den umliegenden acht Ortsteilen. Die Gesamtfläche beträgt 175 Quadratkilometer. Ribnitz-Damgarten, ebenso Mittelzentrum wie Leutkirch, hat mit seinen 16 Ortsteilen insgesamt rund 16 000 Einwohner auf 122 Quadratkilometern, davon 12 500 Einwohner in Ribnitz und in Damgarten.

Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle. Quelle: Stadt Leutkirch

Leutkirch hat etwas mehr Industrie zu bieten, etwa ein Molke-Verarbeitungswerk für Pharmazie-, Baby- und Sportlernahrung oder eine Brauerei. Größter Arbeitgeber mit etwa 1000 Mitarbeitern ist ein Hersteller von Sensortechnik. Der Tourismus findet beziehungsweise fand bis zur Ansiedlung von Center Parcs vor allem im Sommer statt. Für echten Wintertourismus liegt die Stadt zu weit von den Alpen entfernt. Ansonsten gibt es eine Autobahnanbindung in nächster Nähe. Eine Bahnstrecke.

Das Center-Parcs-Gelände im Allgäu ist wie das Areal auf Pütnitz ein ehemaliges militärisches: Eine 1939 gebaute Munitionsanstalt mit etlichen Bunkern, Lagern und Baracken, nach dem Ende der Wehrmacht von verschiedenen Parteien wie der französischen und der US-amerikanischen Armee sowie der Bundeswehr genutzt. Eigentlich sollte sich hier ein Sägewerk ansiedeln. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde daraus nichts.

„Das Gelände war mit Munition verseucht. Wie haben einen Nutzer gesucht, der das Geld in die Hand nimmt und das Gebiet sauber macht“, so Henle. Bund, Land und Stadt hatten dieses Geld nicht, Center Parcs schon. Immerhin: Sieben Millionen Euro Förderung habe es für die Demilitarisierung von der öffentlichen Hand gegeben, 30 Prozent der Erschließungskosten, wie Leutkirchs Oberbürgermeister sagt.

Wie wurden die Bürger beteiligt?

Wie in Ribnitz-Damgarten auch hätten die Verantwortlichen frühzeitig über das Projekt informiert. Es gab Führungen auf dem Gelände, „damit die Bevölkerung den Eindruck bekam, dass es sich hier nicht um ein Naturreservat handelt, sondern hier viele Gebäude stehen.“ Infoveranstaltungen bei allen möglichen Verbänden und Institutionen wurden abgehalten, wie etwa bei Landwirten oder Gastronomen.

Ferienhäuser in der Anlage Center Parcs Allgäu. Quelle: Thomas Warnack

Es gab einen Bürgerentscheid, 95,1 Prozent der Teilnehmer stimmten 2009 dafür (Wahlbeteiligung ca. 73 Prozent). Ein Entscheid unter Schülern brachte eine Zustimmung von 95 Prozent. Der Startschuss für die aufwendige Planung.

Das Vertrauen der Umweltverbände sei gewonnen worden, indem diese ihre Experten auf das Gelände schicken durften. Die Experten von Center Parcs hätten eine Tierart mehr gefunden. „Danach war es ein sehr vertrauensvoller Umgang“, so Hans-Jörg Henle.

Wie groß ist die Verkehrsbelastung?

5001 Betten sind entstanden. Der Park im Allgäu ist also mehr als ein Drittel größer als der auf Pütnitz geplante Park. Wenn der Park ausgebucht ist, seien etwas mehr als 4500 Menschen vor Ort, da nicht alle Ferienhäuser voll belegt seien. „20 Prozent davon kommen am Tag raus“, sagt Hans-Jörg Henle. Das seien 800 bis 900 Menschen in etwa 200 Autos. „Die verteilen sich auf verschiedene Ziele.“ 40 bis 50 kommen beispielsweise nach Leutkirch. „Eine willkommene Belebung und kein Overtourismus.“

1200 Autos seien es insgesamt, deren Anreise sich im schlimmsten Fall über acht Stunden verteile, also wenn alle am selben Tag kommen. Tatsächlich verteile sich die Anreise auf mehrere Tage. Der morgendliche Berufsverkehr sei frei von Center-Parcs-Urlaubern. „Der Verkehr ist kein großes Problem“, so Hans-Jörg Henle.

Zur Wahrheit gehört dabei auch, dass die Urlauber nicht durch den Ort müssen, sondern mit der Autobahn und Zubringerstraßen an fast allen Ortschaften in der Region vorbeifahren können, um zum Resort zu gelangen.

Wasserversorgung: Gab es Probleme?

Dass sich ein Center-Parcs-Resort der Größe eines stattlichen Dorfes oder kleineren Kleinstadt auf die Trinkwasserver- oder Abwasserentsorgung auswirken könnte, sei nicht festzustellen. Mit Start des Parks, als nach einem ohnehin trockenen Jahr 2018 die Becken des Aqua Mundo erstmals gefüllt werden mussten, sei es teilweise zu Engpässen in der Wasserversorgung gekommen. Die Becken werden seitdem im Kreislauf betrieben.

Ökologisch sei der Bau des Parks „keine Verschlechterung“ gewesen. Die Munition verschwand aus dem Boden. Eingriffe in den Waldbestand „wurden mehr als ausgeglichen“, sagt Hans-Jörg Henle.

Bauverkehr ein Problem?

Die Leutkircher hatten sich vertraglich zusichern lassen, dass möglichst viel Material der alten Militärbauten wiederverwendet wird. Beton der Bunker wurde beispielsweise vor Ort zerkleinert. Ein halbes Jahr lang sei der Bauverkehr „zu merken, aber aushaltbar“ gewesen.

Fast 1000 Arbeitsplätze sind bei Center Parcs entstanden. Der Park hatte unter anderem vielen Flüchtlingen eine Perspektive geboten. Die Region war bereits Zuzugsgebiet, mit Center Parcs sei der Trend noch angewachsen. Privatunternehmen investierten kräftig in den Wohnungsbau.

Was hat die Region davon?

Auch die Wirtschaft in der Region habe profitiert. 2008 habe es in Leutkirch 6600 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze gegeben, 2019 ca. 9400. Schwierig zu bedienen sei dabei nur der Bedarf an Reinigungskräften gewesen. Hotels würden profitieren, weil sie in ihren Angeboten ihre Zimmer beispielsweise mit dem Eintritt ins Center-Parcs-Spaßbad kombinieren können. Auch die Einheimischen würden den Park und seine Freizeitangebote rege nutzen.

Teilansicht der Halbinsel Pütnitz: Hier will Center Parcs investieren. Quelle: Olaf Hackethal

Vertraglich vereinbart sei auch, dass Center Parcs regionale Produkte anbiete. Auch eine Tourist-Info auf dem Parkgelände ließen sich die Leutkircher garantieren.

Zahlt Center Parcs wirklich Steuern?

Center Parcs zahle Steuern in der Region. Erst vergangene Woche habe die Verwaltung einen angepassten Steuerbescheid erhalten. „Wir sind auch diesbezüglich positiv überrascht“, sagt Henle. Das Resort habe zudem zahlreiche weitere Firmen angezogen, die ebenfalls Steuern zahlen. Das Catering beispielsweise wurde an eine Firma vor Ort vergeben. „10 bis 15 neue Firmen haben sich angesiedelt“, so Hans-Jörg Henle.

Tourismusabgaben spülen ebenfalls weiteres Geld in die Kasse. Die Einnahmen seien aber nicht der Hauptgrund, warum das Resort so willkommen ist. „Durch den Park haben wir eine sehr stabile Einzelhandelssituation bekommen“, sagt der Oberbürgermeister. So gibt es in Leutkirch beispielsweise drei inhabergeführte Spielzeugläden. Ihr Umsatzplus seit der Center-Parcs-Eröffnung: 30 Prozent. Die Umsatzsteigerung bei den Restaurants im Ort betrage sogar bis zu 70 Prozent.

Ein Haar in der Suppe gibt es dennoch. „Der Nachteil ist, dass man in den Restaurants jetzt auch in der Woche reservieren muss“, sagt der Oberbürgermeister mit einem Augenzwinkern.

Von Robert Niemeyer