Putins Krieg gegen die Ukraine: Was Sanktionen für die MV Werften bedeuten könnten

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die daraus resultierenden schweren EU-Sanktionen gegenüber Russland könnten auch negative Auswirkungen für eine geplante Übernahme der insolventen MV Werften haben. Grund: Die Firma Nordic Yards des Russen Vitali Yusufov hat wiederholt Interesse an den Werftstandorten in Warnemünde und Stralsund des schwer angeschlagenen Konzerns Genting Hongkong geäußert. In der Politik hält man es für möglich, dass Sanktionen auch Nordic Yards betreffen, auch wenn dies eine deutsche Firma ist.

Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) will die Möglichkeit von Sanktionen gegenüber dem Unternehmen nicht ausschließen. „Der Sanktionskatalog wird ständig erweitert“, so Meyer. „Insofern wird zu prüfen sein, ob Nordic Yards davon betroffen ist.“ Auch in der Bundesregierung ist man sich nicht sicher, ob Yusufovs Pläne betroffen sein könnten. Es wäre wohl denkbar, dass Konten von Investoren eingefroren werden, heißt es.

Nordic Yards, bis 2016 Eigentümer der drei Werften in Warnemünde, Wismar und Stralsund, hat wiederholt erklärt, sich in Stralsund Reparaturen und Modernisierung von Schiffen vorstellen zu können. Geschäftsführerin Olga Scholtz sprach von bis zu 350 möglichen Jobs. 950 könnten es sogar in Warnemünde sein, wo man sich den Bau von Converter-Plattformen vorstellen könnte. Darüber sei man seit langem mit der Landesregierung im Gespräch.

„Wir beobachten und bewerten die aktuelle Situation“, erklärt Scholtz jetzt. Vitali Yusufov sei weiterhin an den Werften interessiert. „Er ist bereit, in die Standorte zu investieren“, so Scholtz. Seine Entscheidungen als Investor seien „nicht von der politischen Linie Russlands abhängig“.

Von Frank Pubantz