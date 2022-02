Putins Krieg in der Ukraine: Verhandlungen ohne Durchbruch

Moskau/Berlin

Trotz der anhaltenden Angriffe Russlands gegen die Ukraine haben die beiden Staaten am Montag erstmals offiziell über ein Ende der Kampfhandlungen verhandelt – bislang allerdings ohne Ergebnis. Die ukrainische Delegation forderte die unverzügliche Feuereinstellung und den Abzug der Truppen. Der russische Verhandlungsführer Wladimir Medinski versicherte, dass Moskau an einer Einigung interessiert sei. Einen Durchbruch gab es nicht, dafür aber die Vereinbarung, die Verhandlungen fortzusetzen.

Putin versetzt Abschreckungswaffen in Alarmbereitschaft

Als Warnung an den Westen versetzte Russland - wie angekündigt - seine Abschreckungswaffen in erhöhte Alarmbereitschaft. Westliche Politiker werteten das als unverhohlene Drohung mit Atomwaffen. Putin hatte am vergangenen Donnerstag eine „militärische Spezialoperation“ angeordnet, um die Ukraine zu entmilitarisieren und die aus seiner Sicht nationalistische Führung zu stürzen. Er will verhindern, dass die Ukraine der NATO betritt.

Für die Zahl der Opfer und Kämpfe gab es bislang keine unabhängige Bestätigung. Ukrainische Behörden berichteten von 352 getöteten Zivilisten, mindestens 2040 Zivilisten seien verletzt worden sowie 4500 russische Soldaten seit Kriegsbeginn getötet worden. Russland räumte Verluste ein, nannte aber keine Zahlen.

500 000 Menschen auf der Flucht – Hilfswelle in MV rollt an

Hauptangriffspunkte der russischen Streitkräfte waren weiter die Gegenden um die Hauptstadt Kiew und Charkiw, die zweitgrößte Stadt des Landes. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) berichtete, dass seit Kriegsbeginn mehr als 500 000 Menschen in benachbarte Länder geflüchtet seien.

In MV sind inzwischen die ersten Kriegsflüchtlinge in MV eingetroffen, vielfach auf Privatinitiative. Kommunen und kirchliche Einrichtungen bringen Hilfen auf den Weg. Das Gesundheitsministerium fragt in den Kliniken ab, welche Kapazitäten sie für die Behandlung Kriegsverletzter haben, wie Ministeriumssprecher Alexander Kujat sagte. „Wir sind bereit, Kriegsflüchtlinge aufzunehmen, auch in den Krankenhäusern.“ Im Greifswalder Rathaus werden Sachspenden gesammelt. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim bereitet sich auf Flüchtlinge vor, indem er Wohnungen anmietet. Auch in Rostock sind die ersten Flüchtlinge angekommen. Eine Mutter mit vier Kindern aus der Westukraine etwa wurde privat im Stadtteil Evershagen untergebracht. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen spricht sich derzeit mit verschiedenen Gruppen ab, um die Hilfe zu koordinieren.

MV kappt Verbindungen nach Russland

MVs Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) ist angesichts der anhaltenden Aggression Russlands gegenüber der Ukraine von ihrem russlandfreundlichen Kurs abgerückt. Der umstrittenen Klimastiftung MV legte Schwesig nahe, eine Auflösung auf den Weg zu bringen. Kappen will die Landesregierung auch andere Verbindungen nach Moskau: Die Arbeit des Russland-Beauftragten von MV werde ausgesetzt. Der Deutsch-Russische Partnerverein soll seine Arbeit ruhen lassen. Keine Russlandtage mehr in MV auf absehbare Zeit.

Am Montag traten zudem die neuen EU-Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft. Der Bürgermeister von Lubmin, Axel Vogt, befürchtet für die Gemeinde möglicherweise millionenschwere Ausfälle bei der Gewerbesteuer, weil Russland die Gaslieferungen über die Nord Stream 1 einstellen könnte.

Von dpa/M.R.