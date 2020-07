Durchsichtig, glitschig und für viele ekelig: Noch gibt es an den Stränden in MV kaum Quallen. Doch das könnte sich ändern, wenn der Wind dreht. Denn Forscher aus Kiel und Rostock haben beobachtet, dass es so viele Quallen wie lange nicht mehr in der Ostsee gibt. Fischer sind deshalb in Sorge.