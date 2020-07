Rostock

Noch sind an den Stränden in Mecklenburg-Vorpommern nur wenige der durchsichtigen Nesseltiere zu finden. Doch das könnte sich in den kommenden Tagen ändern – wenn der Wind dreht: Forscher warnen in diesem Jahr vor einer Quallenplage in der Ostsee. Die Bedingungen für die Meerestiere seien besonders günstig gewesen.

Eindeutiges Ergebnis

Die OZ hat ihre Leser gefragt, ob Quallen ein Grund für sie sind auf ihren Badespaß zu verzichten. 116 Menschen haben an der Online-Umfrage teilgenommen. Das Ergebnis ist eindeutig.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Knapp 66 Prozent der Leser haben mit „Ja“ gestimmt. Nur 31 Prozent der Leser haben hingegen kein Problem mit Quallen. Knapp 3 Prozent von denen, die abgestimmt haben, sind sich unsicher.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Von OZ