Reisen in den Weihnachtsferien: Zu dieser Zeit üblich – normalerweise. Und in diesem Jahr? Um das private Reisen innerhalb Deutschlands zu verringern, sollen nach Willen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) all jene, die aus einem Risikogebiet kommen nach ihrer Rückkehr in Quarantäne gehen. Ausgenommen seien Reisen zur Kernfamilie.

„Klar ist, dass wir nicht einfach so in Deutschland in Risikogebiete, gerade Hotspots, reisen können und zurückkommen können, als sei nichts gewesen“, sagte Schwesig. Es solle nicht das Reisen an sich verboten werden. „Wir prüfen, bei welchen Reisen, wenn man zurückkommt, man selber in Quarantäne muss.“ Rückkehrer aus ausländischen Risikogebieten, etwa Polen, müssen bereits in Quarantäne.

Für viele Leser sind die mitunter täglich neuen Beschlüsse nur bedingt nachzuvollziehen:

Sebastian Becker schreibt: „Also jetzt sollte mal alles so bleiben wie vom Bund beschlossen. Wir können doch nicht alle zwei Tage unsere Besuche der Familie umplanen. Jetzt reicht es mal langsam.“ Klaus Rothemann moniert: „Anordnungen, Verbote, Empfehlungen ändern sich stellenweise im Stundentakt und von Dorf zu Dorf, und selbst manche Ordnungsmacht weiß nicht mehr, was aktuell Gültigkeit hat.“ Rothemann schlägt vor, „über die chaotischen Weisungen der Weisungsbefugten nachzudenken“. Daniela Hampel merkt an: „MV ist doch insgesamt selbst Risikogebiet. Selbst wenn man einzelne Kreise betrachtet, sind doch fast alle Risikogebiet. Und manche Kreise liegen zum Beispiel über der Hamburger Inzidenz.“

Rico Hickmann fragt: „Was denn für Reiserückkehrer? Die Leute sollen doch zu Hause bleiben.“ Karl Stülpner stellt zur Diskussion: „Warum werden nicht die Landesgrenzen geschlossen, somit wäre doch ein effektiver Stopp erreicht. Wenn ich so höre, geht eine Vielzahl von Bürgern auf Reisen, um die Kinder zu besuchen. Die Überraschung kommt dann nach dem Fest.“ Auch Tom Schattschneider beschäftigen ein paar Fragen: „Wenn Masken schützen, wieso dann 1,5 Meter Abstand? Wenn der Abstand hilft, warum dann Masken? Wenn beides helfen soll, warum dann Lockdown? Wenn alles drei helfen soll, warum dann eine Impfung? Wenn die Impfung sicher ist, warum dann Haftungsausschluss bei Impfschäden?“

„Für die Gesundheit aller kommt die Idee spät, aber vielleicht noch nicht zu spät“

Volker Zielke verlässt MV über die Festtage: „Na klar – und andersrum genau so! Ich fahre nach NRW aus dem Risikogebiet Schwerin, also in NRW 14 Tage Quarantäne. Zurück dasselbe Spiel, 14 Tage Quarantäne in Schwerin.“ Klaus Heinrichsmeyer notiert: „ Schleswig-Holstein hatte im Oktober eine Testpflicht für Reisende beschlossen, die leider durch Verwaltungsgerichte kassiert wurde. Darüber sollte vielleicht für Reisen auch innerhalb Deutschlands noch mal nachgedacht werden.“

Henning Seehafer berichtet: „Das Problem haben wir in Österreich auch. Alle, die von außerhalb einreisen, dürfen sofort in Quarantäne – für mindestens fünf Tage.“ Ronny Plep meint: „Auch wenn es schwer zu verstehen und auch schwer zu vermitteln ist, macht es Sinn, sich für eine Zeit lang deutlich mehr abzuschotten. Für die Gesundheit aller kommt die Idee spät, aber vielleicht noch nicht zu spät.“

