Eltern von Schülern der Regionalen Schule am Wasserturm in Grevesmühlen, die am Dienstag in Quarantäne geschickt wurden, sind wütend und besorgt. Ihre Kritik richtet sich vor allem an das Gesundheitsamt. Aber eine Mutter fragt auch: Muss man in diesen Zeiten wirklich Urlaub im Ausland machen?