Güstrow/Wismar

„Was wir jetzt brauchen, ist Teamgeist“, schreibt Jan Rädke, Schulleiter des John-Brinckman-Gymnasiums in Güstrow, in einem offenen Brief an Schüler und Lehrer. Bis Montag (Stand: 17 Uhr) waren an seiner Schule 33 Corona-Infektionen bekannt geworden. Um möglichst bald wieder ins Gymnasium zurückzukehren, sei es nach Rädke nun wichtig, sich an alle erforderlichen Maßnahmen zu halten.

Zu diesen gehört auch der eingestellte Schulbetrieb. Seit Freitag werden alle Klassen der Schule wieder digital unterrichtet – und das noch mindestens bis zum 3. November. Doch wie gut funktioniert das? Schulleiter Rädke hatte in der vergangenen Woche bereits angekündigt, dass es aufgrund des allgemein hohen Krankenstandes nicht möglich sein wird, eine vollständige Unterrichtsversorgung zu gewährleisten – und um Verständnis bei Schülern und Eltern gebeten. Die Schüler aber schienen in den ersten Tagen zufrieden.

Aufgaben passend zum Stundenplan

„Ich komme mit dem digitalen Unterricht gut klar“, berichtet eine Zehntklässlerin am Güstrower Gymnasium. Die Schultage würden schließlich so laufen, wie sie es bereits aus dem Lockdown in Frühjahr und Sommer gewohnt war. Die 15-Jährige stehe morgens normal auf – mal mehr, mal weniger pünktlich – und könnte sich dann passend zu ihrem Stundenplan Aufgaben herunterladen.

„Wir haben eine Plattform, auf der jede Klasse ihren eigenen Ordner mit den jeweiligen Fächern als Unter-Ordner besitzt“, erzählt die Schülerin weiter. In diese würden die Lehrer dann entweder Stichpunkte zu Themen oder auch ganze Arbeitsblätter laden.

Lehrer beantworten Fragen über schulinternen Messenger

Gibt es Fragen, sind die Pädagogen während der Stunde über den schulinternen Messenger erreichbar. „An den vergangenen beiden Schultagen brauchte ich noch keine Hilfe, aber während des Lockdowns lief das richtig gut“, sagt die Schülerin. Auch außerhalb der Stunden seien ihre Lehrer meist erreichbar gewesen.

Häufig tausche man sich aber auch einfach in der Klasse untereinander aus. Denn: Manche Fächer, wie Mathe, seien schwieriger, um sich die Inhalte selbst zu erarbeiten. „Dann rufe ich meine beste Freundin an und wir helfen uns gegenseitig.“

Schwierigkeiten durch schlechte Internetverbindung

Ohne die Mithilfe ihrer Mitschüler wäre auch Hanna Plischke manchmal aufgeschmissen. Die 17-Jährige ist Abiturientin am Brinckman-Gymnasium. „Mein Problem sind vor allem die Zoom-Sitzungen, die ab und an stattfinden. Ich wohne auf dem Dorf und habe nur schlechtes Internet, wodurch ich bei den Videokonferenzen nicht immer alles verstehe“, sagt sie. Deshalb freue sie sich schon, bald wieder in die Schule zu gehen – auch wenn der digitale Unterricht ansonsten gut für sie laufe.

Bei schlechter Internetverbindung ist es auch für die Schule schwierig, den betroffenen Schülern zu helfen. Bei fehlenden Geräten hingegen sieht das anders aus. Eltern hatten am John-Brinckman-Gymnasium vergangene Woche die Möglichkeit, sich Geräte für ihre Kinder auszuleihen. Laut Schulleiter Jan Rädke wurde das Angebot mehrfach genutzt.

„Deprimierender und schmerzhafter Schritt“

Dennoch sei die erneute Schulschließung ein deprimierender und schmerzhafter Schritt für ihn gewesen, wie er ebenfalls auf der Website des Gymnasiums mitteilt. „Aber wir werden uns davon jetzt nicht unterkriegen lassen“, heißt es weiter.

In einer ähnlichen Situation befindet sich auch das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium in Wismar. Nach mehreren Corona-Fällen – zwei Lehrer und eine Schülerin hatten sich infiziert – mussten dort zwar „nur“ die Hälfte der Lehrkräfte und alle achten Klassen in Quarantäne. Doch auch für diese gibt es nun wieder digitalen Unterricht, ebenfalls bis nächste Woche.

„Glücklicherweise sind wir aber mittlerweile geübt und der Unterricht läuft professioneller“, sagt Schulleiterin Ines Albrecht. Gelehrt wird ähnlich wie am Güstrower Gymnasium. Auch in Wismar erhalten die Schüler passend zum Stundenplan über eine schulinterne Plattform Aufgaben. „Und das läuft sehr gut.“

