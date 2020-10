Quarantäne für Urlauber in MV aufgehoben: "Hier läuft doch gewaltig was falsch"

Rostock/Schwerin

Die mittlerweile aufgehobene und zuvor höchst umstrittene Quarantänepflicht für Ostsee-Urlauber nach der Einreise in Mecklenburg-Vorpommern hat eine Diskussion unter OZ-Lesern hervorgerufen. Das beharrliche Drängen der Tourismusbranche und zudem die – zum Teil von Gerichten veranlassten – Entscheidungen anderer Bundesländer, die dort geltenden Beherbergungsverbote gänzlich abzuschaffen, dürften die Landesregierung zum Umdenken gebracht haben.

Am Samstag verkündete Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD), dass in Mecklenburg-Vorpommern für Urlauber aus deutschen Risikogebieten künftig ein aktueller negativer Corona-Test ausreicht. Am Dienstag will das Kabinett die Quarantäneverordnung anpassen.

Anzeige

„Befremdlich, was mittlerweile alles beschlossen wird“

Daniela Köhn hielt die strenge Maßnahme für Einreisende ohnedies für nicht haltbar: „Ich kenne kein Hotel, in dem Corona-Fälle verbreitet wurden. Es darf gefeiert werden, es darf zum Fußball gegangen werden, man darf in Restaurants und Bordelle gehen. Aber in ein Hotelzimmer, das man in der Regel allein oder mit seinem Partner bewohnt, darf man am Ende des Tages nicht gehen. Hotels hatten genug Zeit während des Lockdowns, Hygienekonzepte zu entwickeln und setzen das auch sehr gut um. Und als Tourismusland hängen in MV eine Menge Arbeitsplätze an solchen Verordnungen.“

Sven Röger fügt hinzu: „Ich gönne es der Tourismusbranche, aber hat man sich im Gegenzug dazu bereit erklärt, im Extremfall (der hoffentlich nicht eintreten wird) die Gesundheitsämter und das Gesundheitswesen zu unterstützen? Geben und nehmen.“ Petra Haase habe das Gefühl, so formuliert sie es, als wüssten alle mehr als sie selbst. „Ich finde es mittlerweile mehr als befremdlich, was alles beschlossen wird oder auch nicht. Ich mach’ mein eigenes Ding und fühle mich gut – alles natürlich unter Corona-Bedingungen.“

„Was wäre denn die Alternative gewesen? Das Gericht hätte die Verordnung kassiert“

Torsten Boldt meint: „Richtig, jetzt wo die Zahlen so steigen, werden Lockerungen beschlossen. Hier läuft doch ganz gewaltig was falsch. Warum können die Leute nicht zu Hause bleiben, wenn es so schlimm ist, die Ostsee läuft nicht weg.“ Pit Wenninger setzt hinzu: „Das ist das Ergebnis von aktuellen Gerichtsurteilen und dem permanenten Druck der Tourismusbranche. Bei den exponentiellen Corona-Zahlen eine Katastrophe.“

Danilo Birth fragt: „Was wäre denn die Alternative gewesen? Das Gericht hätte die Verordnung kassiert, siehe die restlichen Bundesländer. So hat man es abgemildert und ist auf derselben Stufe wie etwa Schleswig-Holstein. Dort wurde die Entscheidung wohl auch nur vertagt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dass dieses Geld auch Familien ernährt, ist natürlich egal.“ Jörg Müller ergänzt noch: „Wie lange wollen wir denn noch zu Hause bleiben? Einen Monat, ein halbes Jahr, fünf Jahre?“

Von Juliane Lange