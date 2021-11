Quarantäne im Gartenhäuschen: So erlebte ein Paar aus MV seine Corona-Infektion

Ribnitz-Damgarten

Ausgesperrt aus dem eigenen Haus: Für das Ehepaar Sylvia und Uwe Görendt aus Ribnitz-Damgarten war die Corona-Quarantäne eine echte Herausforderung. Zwei Wochen lang verbrachte zumindest Uwe seine Quarantänezeit im Gartenhäuschen, Sylvia nicht ganz so lange.

Denn das Paar hat einen Sohn, der nicht infiziert war und den die Eltern durch ihr freiwilliges Exil schützen wollten. Er blieb alleine im Haus und versorgte die Eltern in der Laube mit Essen und Trinken. Jetzt sind beide genesen und nicht mehr ansteckend – wenn auch noch nicht richtig gesund.

Fühlten uns eigentlich sicher

Wie sich die beiden Ende Oktober infiziert haben, ist ihnen bis heute schleierhaft – zumal beide doppelt geimpft sind: „Wir haben unsere Kontakte eingeschränkt. Wenn ich in einem Laden zehn Leute gesehen habe, bin ich weitergegangen“, sagt Uwe. „Wir fühlten uns eigentlich sicher.“

Und Sylvia ergänzt: „Ich war noch wenige Tage vorher negativ getestet worden.“ Sylvia Görendt arbeitet im Bereich betreutes Wohnen, da gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln, die Sylvia auch immer eingehalten hatte. „Keine Ahnung, wie das passieren konnte.“

Bonbons lutschen reicht

Uwe wiederum arbeitet in der chemischen Industrie. Bittere Ironie: Sein Unternehmen stellt Plexiglas her, das derzeit besonders für Corona-Schutzwände benötigt wird. Auch er habe am Arbeitsplatz immer alle Regeln eingehalten, betont er.

Dennoch: „Am letzten Oktoberwochenende war ich erkältet, fühlte mich schlapp“, erinnert sich Sylvia. Zu Wochenbeginn ging sie zum Hausarzt, der sie auf Corona testete. „Am Abend kam dann das positive Ergebnis.“ Auch Ehemann Uwe war wegen Erkältungssymptomen zum Arzt gegangen. „Der riet mir nur, ich solle etwas lutschen.“ Doch tags darauf rief das Gesundheitsamt an und teilte mit, dass beide in Quarantäne müssen.

„Unser Sohn hat uns Essen auf den Tisch vor der Tür gestellt“

„Ich war schockiert“, sagt Sylvia, „mit 55 Jahren steckt man so etwas ja auch nicht einfach so weg.“ Sofort wurde der Sohn ins obere Stockwerk geschickt, um ihn zu schützen. „Wir haben viel im Internet gelesen, um herauszufinden, was zu tun war.“ Dann zog das Ehepaar ins Gartenhäuschen. „Unser Sohn hat uns Essen auf den Tisch vor der Tür gestellt“, sagt Sylvia.

Die Zeit verbrachten die beiden mit Fernsehen und Lesen oder auch mit Spaziergängen im eigenen Garten. Ab und zu telefonierten sie mit dem nur wenige Meter entfernten Sohn. Das sei alles schon einigermaßen erträglich gewesen, blickt Sylvia zurück. „Aber man kommt doch an seine Grenzen.“

Menschlicher Kontakt fehlt

Ehemann Uwe musste seine Grenzen noch länger austesten: Während seine Frau nach einigen Tagen symptomfrei war und wieder ins Haus durfte, hielten bei ihm die Beschwerden noch zehn Tage lang an. „Mir wurde ein wenig langweilig. Der menschliche Kontakt fehlt eben.“

Jetzt ist die Familie wieder vereint, doch während des Gesprächs mit der OZ hustet und schnieft vor allem Uwe noch regelmäßig: „Schnupfen, Husten, Kopf- und Nackenschmerzen hielten wochenlang an. Auch jetzt habe ich noch Symptome.“ Und er ergänzt: „Ich hätte nicht gedacht, dass das Virus so hartnäckig ist.“

Fernsehbilder sind erschreckend

Dass sie krank wurden, obwohl sie vor gerade einmal vier Monaten den vollen Impfschutz aufgebaut hatten, bringt die Görendts ins Grübeln. „Man überlegt schon: Jetzt habe ich mich impfen lassen und trotzdem habe ich es bekommen“, sagt Sylvia.

Uwe ist aber schon sicher, dass er sich ein halbes Jahr nach seiner Genesung die Auffrischungsimpfung geben lassen will: „Das Impfen hat ja etwas gebracht: Vielleicht wären wir sonst auf der Intensivstation gelandet.“ Und auch Sylvia räumt ein: „Es war ganz gut, dass wir uns haben impfen lassen. Die Bilder, die man jetzt im Fernsehen sieht, sind ja erschreckend.“

Sicherer Start ins Leben

Sylvia will sich mit der Booster-Entscheidung Zeit lassen. „Ich habe ja ein halbes Jahr Zeit. Mal sehen, wie die Lage sich bis dahin entwickelt.“ Uwe dagegen denkt jetzt an die noch ungeborene Tochter der schwangeren Schwiegertochter, die jeden Tag auf die Welt kommen könnte: „Ich will Corona ja nicht zu ihr hinschleppen, um der Kleinen den Start ins Leben schwer zu machen.“

