Schwerin

Stolz, mit hoch erhobenem Kopf, steht Lili Alexander auf der Bühne. Ihr Blick spielt lasziv mit der Kamera, bevor sie die Bluse auszieht und sie wie eine Art Befreiungsschlag ins Publikum schleudert. Die 24-Jährige fühlt sich wohl in ihrem Körper – das war nicht immer so. „Als ich klein war, kannte ich niemanden, der so ist wie ich“, erinnert sie sich. Auf der Bühne kann sie einen Teil ihrer Persönlichkeit ausleben: Denn mit „Hedwig and the Angry Inch“ steht zum ersten Mal ein queeres Rockmusical auf dem Spielplan des Mecklenburgischen Staatstheaters. Darin verkörpert die trans-nonbinäre Sängerin die Hauptrolle der „Hedwig“.

„Ich habe mich nicht so gefühlt wie ein Junge“

„Dass wir das Thema Transidentität auf die Bühne bringen, ist superwichtig. Gerade in einer Stadt wie Schwerin, die keine Weltstadt ist“, sagt Lili Alexander. Von Transidentität spricht man, wenn sich die Menschen nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. So ist es auch bei der 24-Jährigen, die als Alexander zur Welt kommt: „Ich habe mich einfach nicht so gefühlt wie ein Junge. Trotzdem musste ich einer sein“, erinnert sie sich. Das habe sie oft traurig gemacht. „Mit elf wurde ich sogar als Schwuchtel beschimpft.“ Viele Jahre lang habe sie das Gefühl gehabt, sie sei falsch, passe nirgendwo rein. „Also habe ich mich mit 14 als bisexuell geoutet, mit 16 als schwul, weil ich das Gefühl hatte, das ist das sozial Akzeptierteste“, sagt sie.

Viele Jahre ist Lili Alexander auf der Suche nach der eigenen Identität. Heute hat sie für sich erkannt: „Ich bin trans-nichtbinär. Das heißt, dass ich mich nicht als Frau oder Mann identifiziere, aber deutlich auf der feminineren Seite bin“, sagt die 24-Jährige. Das sei auch der Grund, warum sie sich vor einiger Zeit einen neuen Namen, ein neues Pronomen und ein feminineres Äußeres zugelegt habe. Ihr Geburtsname Alexander wechselt an die zweite Stelle, davor setzt sie den weiblichen Namen Lili. „Es gibt zwar geschlechtsneutrale Pronomen, wie ‚Xier‘ und ‚Sier‘, aber ich verwende ‚sie‘ und ‚ihr‘, weil es für mich am besten passt“, sagt Lili Alexander.

Zur Galerie Hauptdarstellerin ist die trans-nonbinäre Sängerin Lili Alexander, die sich keinem Geschlecht zu 100 Prozent zugehörig fühlt.

Mit dem Stück möchte sie Menschen Mut machen, die in einer ähnlichen Lage sind. „Es ist wichtig, zu wissen, dass es noch andere Menschen gibt, die so sind wie man selbst. Und dass das völlig okay ist“, so Lili Alexander.

Musical um Ost-Berliner Dragqueen aus den 1990er Jahren

Das Thema wird auch im Musical aufgegriffen, in dessen Zentrum eine Ost-Berliner Dragqueen aus den 1990er Jahren steht: Als Hansel Schmidt in Ost-Berlin aufgewachsen, unterzieht sich Hedwig kurz vor dem Mauerfall einer geschlechtsangleichenden Operation, um als Frau eines GI in die USA zu emigrieren. Doch die OP geht schief, zurück bleibt der titelgebende „Angry Inch“, „ein wütendes Stückchen“: Eine Metapher für Hedwigs nicht gerade einfaches Leben, aus dem sie mit Galgenhumor und zotiger Nonchalance berichtet, während sie mit ihrer Band durch die Spelunken des Landes tingelt.

Entwickelt hat das Stück der amerikanische Schauspieler John Cameron Mitchell, der selbst in den 90er Jahren mit einer blonden Perücke im New Yorker Drag-Punk-Club Squeezebox Rock-Hits performte und sich dem Publikum als Hedwig Robinson vorstellte. Gemeinsam mit Musiker Stephen Trask entwickelte er die Show zu einem Musical: Hedwig bekam eigene Songs, von denen einige an den Glamrock eines David Bowie erinnern, andere an den Punk eines Iggy Pop.

Musical schlägt Bogen ins heutige Schwerin

Inszeniert wird das Stück am Mecklenburgischen Staatstheater von Regisseur Thomas Helmut Heep, der es bereits 2017 in Frankfurt am Main auf die Bühne brachte und es mit den Themen Transidentität und Nichtbinarität ins Heute holt. „Soweit ich weiß sind wir die Ersten, die das Stück mit einer nichtbinären Person besetzen“, freut sich Heep. Mit Lili Alexander stehe nicht nur eine schillernde Hedwig auf der Bühne, sondern auch eine Person, die die Rolle ins Verhältnis zu ihrer eigenen Lebensrealität setzen könne. „Sie setzt sich kritisch mit dem Stoff auseinander und kommentiert ihn auf der Bühne“, verrät Heep. Dabei geht das Musical über die reine Fiktion hinaus und schlägt einen Bogen ins wirkliche Leben, in diesem Fall ins heutige Schwerin.

Beratend steht dem Ensemble bei der Produktion der Verein TIM (trans- und inter- Menschen in Mecklenburg) zur Seite, der sich 2021 gründete und sich für Betroffene starkmacht. „Neben der Politik ist das Theater ein guter Anfang, um das Thema in die Gesellschaft zu tragen und in den Köpfen der Menschen etwas zu verändern“, sagt Kim Höft vom Vorstand. Nach Schätzungen der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität leben in Deutschland aktuell zwischen 60 000 und 100 000 Menschen, die sich nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren und deshalb von struktureller Diskriminierung betroffen sind. 

Zumindest Lili Alexander hat ihren Weg gefunden. Von Leipzig, wo sie zurzeit lebt und unter anderem Drag-Performances veranstaltet, zog sie im Januar für die Gastrolle am Schweriner Theater in die Landeshauptstadt. Dass sie ihre Persönlichkeit nun auch auf der Bühne ausleben darf, ist für die 24-Jährige ein Glücksfall: „Das ist alles, was ich immer machen wollte – mit allem, was ich bin“, sagt sie glücklich.

Die Premiere ist für Mitte März geplant, weitere Infos gibt es unter: www.mecklenburgisches-staatstheater.de

Von Stefanie Büssing