Neustrelitz/Greifswald

Bewegung bei der Initiative „ Querdenken“, die nach eigenen Angaben auf ihr Grundrecht zur Demonstrationsfreiheit in MV bestehen. Die Landeshauptstadt Schwerin hat eine für Dienstagabend, 22 Uhr, beantragte Großdemonstration der selbst ernannten „Querdenker“-Bewegung untersagt. Bis zu 100.000 Menschen sollten nach Vorstellung der Organisatoren aus ganz Deutschland im Rahmen einer „Sternfahrt“ nach Schwerin kommen, um gegen aus ihrer Sicht zu scharfe Corona-Regeln zu demonstrieren.

Die Schweriner Stadtverwaltung beruft sich in ihrer Ablehnung einer „Spontandemonstration“ auf die Corona-Landesverordnung, die so etwas untersage. Zudem sei kein Versammlungsleiter benannt worden. So sei „ein reibungsloser Ablauf einer Versammlung nicht zu gewährleisten“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Anzeige

Mehr zum Thema:

Bereits seit Montagabend saß ein Bus mit Kritikern der Corona-Maßnahmen um den bekannten Arzt Bodo Schiffmann in Weisdin bei Neustrelitz fest. Schiffmann war mit anderen Aktivisten in einem Bus nach MV eingereist, um in Neubrandenburg an einer Demo teilzunehmen.

Kurz nach der Landesgrenze stoppte die Polizei die Einreise; Begründung: Tagestourismus sei derzeit nicht erlaubt. Die „Querdenker“ zogen vors Verwaltungsgericht Greifswald, das ihr Begehren ablehnte. Schließlich vors Oberverwaltungsgericht; eine Entscheidung von letzterem steht noch aus.

Die Polizei Mecklenburgische Seenplatte teilte mit, sie habe Schiffmann außer Landes gebracht. Eine entsprechende Anordnung habe es vom Landkreis gegeben.

Von Frank Pubantz