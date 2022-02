Querdenkerdemo in Greifswald: Redner kündigt radikalen Schritt an

Greifswald

Auch an diesem Montag demonstrierten wieder Kritiker der Corona-Maßnahmen und der Impfpflicht auf dem Greifswalder Marktplatz. Angemeldet war die Veranstaltung für 600 Teilnehmende. Erschienen sind nach Schätzungen der OSTSEE-ZEITUNG zwischen 300 und 400 Menschen. Wie auch in den Wochen zuvor gab es während der Demo mehrere Redebeiträge zum Thema Impfpflicht, Maskenpflicht und den Corona-Maßnahmen.

Einer der Redner kündigte an, sich ab Mittwoch jeden Tag von früh bis spät vor dem Greifswalder Rathaus aufhalten zu wollen, bis die Maßnahmen beendet seien. Wie genau dieser Protest aussehe, führte er nicht aus. Ein Mitglied des Orga-Teams erklärte, dass diese Maßnahme nicht abgestimmt sei.

Gegenprotest bleibt aus

Im Anschluss an die Kundgebung begaben sich wieder einige der Querdenker auf einen Demozug durch Greifswald. Auch hier nahmen weniger Menschen teil als üblich. Einen Gegenprotest gab es an diesem Montag nicht.

Das Bündnis „Greifswald für Alle“ hatte kurzfristig erklärt, aus Respekt vor den Opfern des russischen Kriegs in der Ukraine, auf eine Gegenkundgebung verzichten zu wollen. Stattdessen findet eine Mahnwache für die Menschen in der Ukraine am Dienstag um 19 Uhr auf dem Markt statt.

Von Philipp Schulz